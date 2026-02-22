Talent Arena incorpora XPRO, un espacio de conocimiento para desarrolladores

El talento digital en Europa cuenta con un nuevo escaparate en Barcelona, gracias al Talent Arena y su nueva zona XPRO, dirigida a desarrolladores y profesionales tecnológicos en activo que busquen conocimiento técnico especializado, networking estratégico y experiencias de alto valor. Esta iniciativa se incopora a la segunda edición del principal evento europeo sobre talento digital, impulsado por Mobile World Capital Barcelona, que tendrá lugar en el pabellón ocho del recinto de Montjuïc, del 2 al 4 de marzo.

La ampliación de contenidos responde a la necesidad del sector de contar con espacios más especializados. Es por eso que XPRO combinará más de 72 conferencias técnicas, 15 workshops, meet-ups, zonas de networking y una agenda específica de hackatones -competiciones de programadores-. Todas las actividades estarán centradas en casos reales, innovación aplicada y tendencias que están marcando el futuro del sector digital.

Jordi Arrufí, director del área de talento digital de MWCapital, ha destacado que "la zona concentrará el mayor nivel de profundidad técnica, contenidos y perfiles". Además, ha añadido que "pasará de la inspiración a la especialización, para llegar a perfiles técnicos que busquen casos de uso reales explicados por los profesionales de las principales empresas tecnológicas".

Conocimiento avanzado y emergente

El núcleo de XPRO estará en las conferencias, diseñadas para profesionales en activo que ya trabajan en entornos tecnológicos complejos y buscan profundizar en conocimiento. Las sesiones pondrán el foco en saber cómo las tecnologías más punteras se están implementando en entornos empresariales y en investigaciones avanzadas.

El programa contará con la participación de compañías internacionales de primer nivel como Google, Microsoft, Amazon Web Services o Spotify, entre otras, que compartirán su experiencia desde el desarrollo hasta la ejecución real. A estas compañías se sumarán expertos de prestigio como Bianca Cefalo, de Space DOTS; Konrad Yang, vinculado a TSMC o el investigador Pablo Jarillo-Herrero, del MIT. Todos ellos compartirán conocimiento, lecciones aprendidas y perspectivas sobre el futuro tecnológico.

'Workshops' exclusivos

Más allá del programa de conferencias, el público que acceda a XPRO podrá participar en un total de 15 workshops, diseñados para un perfil técnico avanzado e impartidos por empresas como NVIDIA, Huawei, Linux Foundation, IBM, Dynatrace, o Edge Impulse.

Las sesiones están pensadas para profundizar en las tecnologías que están marcando el presente y el futuro del sector. Las compañías trasladarán al formato taller su experiencia en el desarrollo e implementación de tecnologías críticas para la competitividad digital.

XPRO programará 72 conferencias, 15 talleres y 5 hackatones durante su celebración

Aplicar la tecnología a la realidad

En línea con la propuesta de contenidos especializados, Talent Arena incorporará hackatones y competiciones tecnológicas dirigidas a desarrolladores, orientadas a la resolución de retos reales en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la conectividad y la ciberseguridad.

El Barcelona Supercomputing Center impulsará 'Humans in the Loop', centrado en el alineamiento de ALIA, el modelo de lenguaje público desarrollado en España, poniendo el foco en la evaluación de sistemas de IA y en el papel del criterio humano en su supervisión. En el ámbito deportivo, el Barça Innovation Hub lanzará 'More Than a Hack 2026', donde se trabajará con datos reales del FC Barcelona para generar conocimiento sobre rendimiento y táctica en el fútbol mediante IA.

Por su parte, la GSMA, junto a Nokia, organizará la 'Open Gateway Hackathon', centrada en aplicaciones autónomas que combinan IA y APIs de red 5G. Asimismo, el programa se completará con la competición 'Capture The Flag', para profesionales del hacking; 'NextArena Challenge', para imaginar el Talent Arena del futuro; y 'Fly me to the moon', enfocado en impulsar nuevas soluciones en turismo inteligente y sostenibilidad mediante datos, IA y conectividad avanzada.

Los asistentes podrán disfrutar de otras actividades como las sesiones 'Datos e IA: un gran poder conlleva una gran responsabilidad', impartida por Silvia Poyato, Customer Satisfaction, Quality & Transformation Vice President at Schneider Electric, y la propuesta 'De la promptstituion del código a ser imprescindible en el desarrollo de software', organizada por David Pereira, Global Head of Data & AI en SEIDOR.

En conjunto, todas estas iniciativas reforzarán el posicionamiento de Talent Arena como un espacio donde la tecnología no solo se debate, sino que se pone en práctica para afrontar retos reales del ecosistema digital.