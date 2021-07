El Club Ourense Baloncesto ha hecho oficial el nombre del entrenador que llevará la batuta esta temporada. Se trata del técnico madrileño Armando Gómez que llega para sustituir a Gonzalo García de Vitoria al frente de un banquillo que dirigió durante ocho años.

Gómez era el nombre mejor posicionado en las quinielas para el puesto al haber coincidido en las últimas temporadas en el Cáceres de la LEB Oro con el ahora director deportivo del COB, Sergio Pérez Anagnostou. El gestor deportivo, Pedro Fernández, ya había asegurado que lo “fundamental era partir de unos buenos fichajes” que llevasen al Club Ourense Baloncesto a las categorías “a las que pertenece” y para eso era “esencial tener un buen entrenador”. Un fichaje que consideraba de “vital importancia” porque en el deposita la confianza para buscar los nombres que ocuparán el banquillo.

A Armando Gómez lo avala su trayectoria deportiva en el baloncesto español. Comenzó su carrera en el 2006 entrenando en categorías inferiores del Baloncesto Fuenlabrada y del CD Cref. Tras su paso por ambos conjuntos, en los que incluso sumó experiencia nivel ACB como entrenador ayudante del equipo madrileño, paso por Óbila, Viten Getafe y de nuevo por el Baloncesto Fuenlabrada donde consiguió el ascenso a la LEB Oro, en la temporada del 2014 cuando militaba en el conjunto Sergio Pérez.

Años más tarde entrenó en el Real Murcia para finalmente acabar estas dos últimas temporadas en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad donde, de nuevo, coincidió con Sergio Pérez.

La sintonía entre ambos es total y reconocen que “hemos pasado por muchas experiencias juntos” y coinciden en señalar que acogen el nuevo proyecto “con ilusión y con ganas de devolver el club a donde pertenece”.

Así, Armando Gómez censura que “la LEB Plata no es el lugar de este club pero es un peaje que nos toca pagar y del que vamos a salir exitosos. Tenemos muchas ganas de ponernos manos a la obra aunque el trabajo ya ha comenzado”.

Entre ese trabajo, los fichajes de la nueva plantilla, “vamos a ponernos a definir los perfiles que necesitamos para el banquillo. Necesitamos gente con hambre, con personalidad y con carácter porque jugar en LEB Plata no es algo fácil y va a ser difícil afrontar ciertos partidos, pero todos los jugadores que encajen en esos perfiles estarán sobre la mesa”, dice el nuevo entrenador. “En el mercado, a lo mejor hay jugadores que tienen como objetivo entrar en LEB Oro pero al irse cerrando algunos proyectos y no lograr entrar preferirán apostar por un equipopuntero en la LEB Plata, y Ourense es una ciudad con mucha historia de baloncesto y el COB un gran club”, matiza el director deportivo.

De la plantilla anterior no avanzan qué nombres podrán permanecer pero lo que sí subraya Armando Gómez es que no viene con intención de “destrozar aquello que funcionaba, de hacer una limpia; antes de que yo llegase se habían hecho cosas muy bien así que es el momento de ponerse a conversar con la gente de ver cuáles son las ambiciones y las situaciones de cada jugador para saber algo más en los próximos días”.

El Club comenzará a jugar el segundo fin de semana del 9 de octubre en el Paco Paz ante el CAM Soler de Melilla. Se conoce el inicio de la temporada, no así la fecha de la pretemporada, “no tenemos todo ya tan avanzado, no nosotros, sino todos, aún es pronto para pensar en eso, en cuanto tengamos el ‘staff’ nos pondremos a pensar en ello pero por el momento aún estamos buscando la figura de un segundo entrenador, hay nombres pero no ha habido contactos”, concluye el nuevo míster.