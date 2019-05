La Diputación garantiza el apoyo al COB si consuma el ascenso a la ACB

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, garantizó "o apoio firme e claro ao Club Ourense Baloncesto por parte da Deputación", destacando que si el conjunto ourensano asciende a la ACB el ente provincial aportará la mitad del dinero necesario para hacer efectivo ese ascenso, así como el cincuenta por ciento del presupuesto del club la próxima temporada.

Así se lo confirmó el presidente del gobierno provincial al del Río Ourense Termal, Camilo Álvarez, en la reunión que mantuvieron ayer en el Pazo provincial, en la que Baltar reafirmó "o firme apoio económico" al club si consigue el ascenso en la Final Four que va a afrontar los dos primeros días de junio en Bilbao. Baltar subrayó que la Diputación de Ourense "sempre estivo ao carón do COB destinando todos os anos achegas económicas e cedendo o Pazo dos deportes para que dispute os seus partidos".

Camilo Álvarez agradeció "el compromiso que o presidente Baltar e a Deputación de Ourense veñen de adquirir co COB no ámbito económico en relación coa contía federativa e para a confección da plantilla de cara a vindeira tempada si se produce o ascenso á ACB, un compromiso e sensibilidade do presidente Baltar co club que xa se ven demostrando nas últimas tempadas, cumprindo sempre en tempo e forma".

Manuel Baltar ya confirmó en el año 2016 el apoyo inequívoco de la Diputación de Ourense para que el ahora Río Ourense Termal militase en la unánimemente reconocida mejor liga de Europa, e incluso aceptara las condiciones propuestas por una entidad bancaria.

"A Deputación cumpriu daquela, cando o COB puido ser equipo de ACB, e cumpre hoxe, cando novamente podemos ter esta posibilidade, sempre colaborando e apoiando, porque entendemos que estar ao carón do COB é defender á provincia de Ourense, aos afeccionados, aos deportistas e tamén porque así potenciamos a marca Ourense e favorecemos a competitividade do noso territorio", destacó Manuel Baltar.