Tiene bien claro Santórum Gutiérrez que la temporada hay que terminarla. "Nosotros estamos peleando por ascender y sería un palo muy grande no poder terminar la temporada. Me parecería una buena opción que se dejase de jugar la Copa Diputación y los miércoles se metiesen los partidos que no se han podido jugar, pero terminar la liga".