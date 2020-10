La España de los extremos

La ilusión en España tiene una posición, la de extremo, y un perfil poco recurrente en los éxitos recientes. Lo que aportan Ansu Fati y Adama ha concentrado las prioridades de Luis Enrique en buscar el desequilibrio desde la banda. Una fiesta a la que están apuntados también Dani Olmo y Ferrán Torres.

El seleccionador, que había dicho que a todos les gustaría tener un gran delantero al estilo Van Basten, ayer quiso cerrar filas en torno a sus seleccionados y a sus propias ideas: "Prefiero lo que tengo a un jugador de 30 goles que condicione todo lo que trabajamos para el equipo", sentenció para los titulares. "Mi objetivo es potenciar a los míos. Si tuviéramos ese delantero, lo explotaríamos, pero tenemos lo que tenemos y yo estoy encantado", explicó después.

Lo que tiene entre manos es la eclosión en la selección de dos portentos, Adama y Ansu, cada uno en lo suyo, a los que la afición quiere en el once. "Todos pueden jugar juntos, no hay jugadores incompatibles", dijo Luis Enrique con un tono generalizador que no augura la coincidencia de los dos canteranos del Barça esta tarde ante Suiza. Es el regreso de la Liga de Naciones, esa competición metida con calzador en la temporada de la pandemia y que sirve, al menos a Luis Enrique, para engarzar su equipo camino a la Eurocopa.

Con Mikel Oyarzabal disponible, negativo en la última tanda de test, Luis Enrique insistió en su halago casi permanente a Adama: "No solo tiene velocidad y físico, también es habilidad, potencia, fuerza, capacidad para aguantar el balón? Un perfil así es difícil encontrarlo a este nivel", dijo.

Cuando habló del otro fenómeno, un Ansu sin minutos en el amistoso y fijo en el once hoy, fue más comedido, consciente de la avalancha de elogios que rodea al atacante del Barça. "Son jóvenes, tienen toda una vida para desarrollarse. Solo tienen que tener la humildad y la tranquilidad de querer mejorar cada día", comentó haciendo extensible su reflexión a todos los jóvenes de la selección.

En el lado opuesto está Busquets, máximo exponente de los veteranos que aguantan. Tiene el relevo de nivel asegurado, pero no el momento del traspaso de poderes. "Si sigue a su nivel va a seguir", observó aséptico el entrenador de la selección.

Por otro lado, Luis Enrique Martínez, seleccionador español, afirmó que se queda con las "múltiples posibilidades" que le dan varios jugadores ofensivos de España antes que tener un 9 puro que sea referencia del gol como tienen otras selecciones. El problema de no tener esa referencia ofensiva fue uno de los temas sobre los que giró la comparecencia del técnico español.