Ana Alonso, pieza clave en la estructura del Porriño

El Conservas Orbe Porriño tiene a su particular 'todo en uno' en la figura de la jugadora Ana Alonso, un ejemplo de profesionalidad y progresión que la ha convertido en una pieza clave en el club porriñés, ejerciendo diversas funciones para ayudar en la medida de lo posible al buen funcionamiento del Porriño en el día a día, desde jugadora del primer equipo, a preparadora física y entrenadora del equipo juvenil.

Ante tal 'saturación' de agenda, Ana Alonso explica que la organización es importante, así como la pasión que le pone en cada parte de su trabajo diario. "La verdad que es una agenda apretada, pero cuando tienes la suerte de hacer lo que te gusta y realmente disfrutas con ello, sacas tiempo para todo. Las mañanas las dedico a estudiar y las tardes las paso íntegras en el pabellón. Los findes sí que son un poco más caóticos con viajes y partidos y algunas veces no llego a todo, pero la gente del club (directiva y cuerpo técnico) siempre me apoyan y ayudan en lo que necesito", comenta Ana Alonso.

La joven jugadora del Conservas Orbe Porriño comenzó la presente campaña en el equipo filial, militante en la División de Honor Plata Femenina, pero por causa de las bajas en el primer equipo y su buen hacer en los entrenamientos y partidos, dio el salto al bloque dirigido por Isma Martínez, al que además ayuda con la parte de los entrenamientos sin balón como preparadora física.

Precisamente, a la hora de afrontar este parón de selecciones con las máximas garantías en el aspecto físico, Ana comenta el 'planning' de aquí a que vuelva la Liga Guerreras Iberdrola. "Este tipo de parones son muy largos, por lo que el trabajo que realices es clave para volver a la competición en forma. La primera semana bajamos la carga y la dimos libre, porque el calendario no permite dar apenas vacaciones en navidades. A partir de ahí es trabajar para llegar lo mejor posible al primer partido de la vuelta a la competición el 21 de diciembre contra Rocasa. Cargas altas, amistosos de por medio y mucha ilusión", explica Alonso.



Al hilo del parón por selecciones y del cambio de calendario que se ha producido esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, Ana Alonso destacó que este formato de liga: "Es diferente. Hay meses que no juegas como local, otros con solo dos jornadas, luego en plena navidad hay liga€ Para el público es un poco caótico, a nivel de planificación también, pero es lo que toca y hay que adaptarse a las circunstancias", a lo que añadió que "para nosotros es una suerte tener un equipo en División de Honor Plata, las más jóvenes no pierden ritmo competitivo porque juegan con el segundo equipo durante los parones y creo que eso nos da un plus extra en relación a los demás equipos.", concluyó Ana Alonso hablando acerca del formato de la Liga.

Al hablar de expectativas de la primera plantilla del Conservas Orbe Porriño de cara al segundo tramo de temporada, Ana Alonso se muestra cauta y segura, al igual que el resto del bloque, conscientes de la importancia de aplicar la filosofía de 'partido a partido' en una liga tan competida como la Guerreras Iberdrola. "Competir todos los partidos. Es el objetivo principal desde el primer día, y creo que vamos por el buen camino. Si lo hacemos, no tengo ninguna duda en que los resultados llegarán. Estamos trabajando bien y el grupo está unido, el resto es cuestión de tiempo. Llegar a la fase final de la copa de la reina también nos hace especial ilusión.", destacó Ana Alonso.