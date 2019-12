Leo Messi conquista su sexto Balón de Oro y supera a Cristiano Ronaldo como máximo ganador del premio

El jugador argentino Lionel Messi se adjudicó este lunes el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con el portugués Cristiano Ronaldo.

El jugador del Barcelona confirmó todos los pronósticos que lo situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, que quedó segundo, del propio Ronaldo, tercero, y del delantero senegalés también del Liverpool Sadio Mané.

"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos", dijo Messi tras recoger el premio.

El argentino aseguró que es "consciente de la edad" que tiene y reconoció que "se va acercando el momento de la retirada.

{C}

Messi logra su sexto Balón de Oro. EFE / REUTERS

"Ahora parece que el tiempo vuele y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de los rivales, de mi familia y de todo lo que me toque vivir", declaró.

"En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de querer seguir mejorando y de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que amo desde que tenía uno o dos años, y Dios quiera que me queden varios años más", agregó

"La Pulga" agradeció a sus compañeros y calificó 2019 como "un año grandioso, más allá de ganar o perder".

Messi recupera así un galardón que no conquistaba desde 2015, tras haber visto cómo en los años anteriores Ronaldo, por dos ocasiones, y Luka Modric, en 2018, se imponían en esta lista elaborada por la revista "France Football" y confeccionada con los votos de 176 periodistas de todo el mundo.

El barcelonista se impuso a la armada del Liverpool, que situó a cuatro de sus campeones de Europa entre los diez primeros, pero al que pudo perjudicar precisamente la dispersión del voto entre sus jugadores.

Messi confirma así su dominio en el año 2019 después de hacerse también con el "The Best" de la FIFA, aunque el defensor holandés se impuso en los premios que otorga la UEFA.

Ni siquiera el desastre del Barcelona ante el Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones evitó un nuevo título para "La Pulga", que celebró el más que cantado premio con el gol que le dio a su equipo el partido contra el Atlético de Madrid el domingo.

Acompañado por su familia y por la plana mayor de su club, el argentino recogió el galardón con una gran sonrisa en el Teatro del Chatelet de manos del último galardonado, el croata del Real Madrid Luka Modric.

La confirmación de Messi devuelve así el "orden natural" al Balón de Oro, que ha sido obtenido por La Pulga o CR7 en 11 de las últimas 12 ediciones.

Megan Rapinoe, galardonada como mejor jugadora

La centrocampista estadounidense Megan Rapinoe confirmó los pronósticos y se hizo este lunes con el segundo Balón de Oro femenino de la historia, sucediendo a la noruega Ada Hegerberg en el palmarés.

La estadounidense se impuso por delante de la británica Lucy Bronze, del Olympique de Lyon, y de su compatriota Alex Morgan, del Orlando Pride.

La carismática jugadora del Seattle Reign labró su victoria en su actuación en el Mundial conquistado por Estados Unidos, en el que lideró al equipo tanto dentro como fuera del campo, donde adquirió notoriedad por expresar con franqueza sus opiniones, a menudo contrarias al presidente de su país, Donald Trump.

{C}

La alfombra roja de la gala del Balón de Oro. EFE / REUTERS

Rapinoe no acudió al teatro del Chatelet a recoger en persona su trofeo, pero dejó un mensaje grabado en el que precisamente destacó el apoyo que recibe de los aficionados: "Tanto por hacer lo que hago dentro del terreno de juego como por las cosas que hago fuera de él".

Rapinoe confirmó así el trofeo "The Best" con el que la FIFA la reconoció en septiembre como mejor futbolista del año, después de haber sido nombrada también mejor jugadora y ser la máxima goleadora del Mundial femenino disputado en Francia.



De Ligt logra el trofeo Kopa al mejor jugador joven

El central holandés del Juventus de Turín Matthijs de Ligt obtuvo este lunes el trofeo Kopa que le reconoce como mejor jugador menor de 21 años del mundo, en la segunda edición de este galardón que entrega la revista "France Football".

Además, el defensor procedente del Ajax quedó en la decimoquinta posición de la clasificación del Balón de Oro, que se entrega en la misma gala en el Teatro del Chatelet, en pleno centro de París.

De Ligt sucede en el palmarés al ganador del primer Kopa, el francés Kylian Mbappé, que fue el encargado de entregarle el premio.

El central destacó en la brillante campaña del Ajax de Amsterdam, liderando a los holandeses hasta las semifinales de la Liga de Campeones como capitán del equipo pese a su juventud.

Pese a no haber comenzado con mucha seguridad su andadura en el Juventus italiano, De Ligt consiguió imponerse en la votación frente a otros jóvenes valores como el portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid, o el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid.

El holandés consideró "un honor" la distinción como mejor joven del año 2019, y aprovechó para agradecer a su club formador, el Ajax, así como a sus excompañeros del equipo holandés, además de a su actual club.

A diferencia del Balón de Oro, donde es un jurado compuesto por periodistas internacionales el que decide el premio, el trofeo Kopa es elegido por antiguos ganadores del Balón de Oro.

Alisson gana el primer trofeo Yashin al mejor portero

El brasileño Alisson Becker, del Liverpool, se alzó este lunes con el trofeo Yashin al mejor portero del año, que se entrega por primera vez en la historia en memoria del legendario arquero ruso Lev Yashin, la "Araña Negra".

Alisson se impuso en las votaciones del jurado por delante del guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen y de su compatriota Ederson, del Manchester City.

Precisamente, la lista de diez finalistas estaba dominada por los guardametas de la Premier League, en la que también figuraban el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y el francés Hugo Lloris, del Tottenham, además de los mencionados Alisson y Ederson.

El delantero polaco Robert Lewandowski fue el encargado de entregar el trofeo a Alisson, que figuraba como favorito en todas las quinielas tras haber jugado un papel fundamental en la Liga de Campeones que consiguió su equipo este año.

Alisson tuvo palabras para los delanteros "que siempre hacen nuestra vida más difícil y nos obligan a trabajar más duro", y agradeció a sus compañeros del Liverpool por haberle ayudado a hacerse con el trofeo.

"No me siento afortunado, sino bendecido y agradecido por lo que me ha dado la vida", manifestó el brasileño tras recoger su premio.