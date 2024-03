La Variante Espiritual experimenta un ligero descenso de peregrinos en relación a 2023

Lluvia, viento y frío, unidos a una celebración algo temprana en la época del año no están convirtiendo esta Semana Santa en la mejor para la Variante Espiritual cuyos albergues solo han conseguido acercarse al lleno durante estas jornadas festivas, ya que en los días anteriores, la situación ha sido un tanto floja. Así lo reconocen desde dos de los albergues asentados en Vilanova de Arousa, el público que se encuentra en el pabellón municipal y el privado de A Corticela.

Desde ambos establecimientos se reconocía ayer que “de lunes a miércoles, apenas pasaron peregrinos por aquí, algo que ha cambiado un poco en estos días festivos, donde tengo prácticamente completas las diez plazas que posee el albergue”, explica Ángeles Abalo, propietaria de A Corticela.

Una pareja angloholandesa ayer en Ponte Arnelas. | // IÑAKI ABELLA / A. G.

Tanto ella como Víctor Abal,responsable del albergue de Vilanova, también inciden en el hecho de que en la falta de peregrinos también ha podido influir “la incógnita de lo que estaba pasando con el albergue de Armenteira”. Insisten en que los peregrinos “no diseñan su viaje la semana anterior, sino que lo planifican con bastante antelación, por eso nos tememos que, al no tener garantizada la apertura de ese albergue unas semanas antes, hayan optado la mayoría por continuar por el Camiño Portugués, ya que si no tenían confirmación de que estuviese abierto, los peregrinos no van a realizar 40 kilómetros de forma continuada”. De hecho, Abalo reconoce que “tuve alguna anulación y que ha descendido el número de peregrinos no solo lo notamos los albergues, sino también toda la restauración de Vilanova”.

Abal, que en su día fue responsable del albergue de Armenteira, asegura que “está siendo algo flojo, es cierto que aquí en el pabellón no se reserva, pero los peregrinos suelen llamar antes para informarse, y llamadas no hemos tenido muchas”. Insiste en que los resultados “fueron mejores el año pasado y no creo que sea el temporal el que intimida a los peregrinos”.

La lluvia no impidió el paso de los peregrinos. | // IÑAKI ABELLA / A. G.

La percepción en Meis, donde se ubica el albergue de Armenteira era bastante diferente. La alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, aseguraba ayer que “está a tope y llevamos varios días con una presencia considerable de peregrinos, llegando a tener que renovar el pedido de sábanas desechables”. Es más, Giráldez señala que “hemos tenido que ir derivando pa otros establecimientos, ya que la capacidad del albergue es limitada”. Ayer el albergue se encontraba totalmente lleno y cuenta con reservas incluso para “las noches de la fiesta de Armenteira, que antes no se solía abrir por el ruido de las orquestas, y que este año lo hacemos porque, a pesar de advertirles, los peregrinos quieren continuar por la Variante Espiritual”. El albergue, que se sacó a licitación recientemente, ya se encuentra adjudicado pero está pendiente todavía del papeleo. Eso ha provocado que sean voluntarios los que estén atendiendo las instalaciones, pero se aguarda que la empresa adjudicataria pueda hacerse cargo de el cuanto antes y la situación regrese a la normalidad.

Mientras, por el Camiño Portugués la afluencia de peregrinos “es muy similar a la del pasado año”. Quien lo afirma es Celestino Cores, responsable de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués, antes de señalar que “la lluvia no suele echar a ningún peregrino para atrás porque sabe a lo que se expone y ninguno de ellos viene buscando sol y playa, sino otras cosas”. Cores mantiene que los resultados este año van a ser muy similares a los que se registraron en 2023 por el volumen de personas que está pasando ya por el Camiño.

Portugueses y americanos, los reyes del Camiño

La internacionalización que han experimentado todos los caminos que conducen a Santiago es más que evidente. Ayer, en pleno temporal, eran un grupo de islandeses los que atravesaban el puente de Os Padriños camino a Vilanova para completar la Variante Espiritual. Sin embargo, dos nacionalidades están destacando este año por encima de las demás: portugueses y estadounidenses. Así lo reconoce Celestino Cores, antes de apuntar que la presencia de portugueses es muy habitual mientras que la de los americanos “no lo es tanto, por eso me ha llamado algo la atención”. Los que eligen la Variante Espiritual recurren a ella por su belleza, transmitida a través de redes sociales de sus predecesores, y por la posibilidad de remontar el río Ulla.

Del 80% al lleno durante los festivos en los hoteles de O Salnés En una Semana Santa como la de este año, en la que las condiciones meteorológicas no han acompañado absolutamente nada, sorprende que lugares como O Grove se encuentre casi al completo de su ocupación. Un ejemplo de ello es el Hotel Villa Juanita de O Grove, cuyo titular, José Antonio Domínguez, reconocía ayer que “estamos a tope toda la Semana Santa; se nos acaban de marchar un grupo de 60 personas de Canarias y hoy ya llenamos con gente de Asturias y Valladolid que va a permanecer aquí hasta el próximo domingo”. Domínguez reconoce que en esta época del año es clave el turismo nacional que es el que elige las Rías Baixas “para gozar de toda la oferta gastronómica que se le puede ofrecer”. El hotel, que mantiene abiertas sus puertas durante todo el año, también contará con una importante ocupación la próxima semana, donde Domínguez calcula que “llegaremos más o menos al 70%, algo que no es tan extraño para nosotros, porque en esta época del año solemos tener muchos clientes”. Casi completo se encontraba ayer el Hotel Norat de O Grove, aunque las condiciones meteorológicas hacen temer que los próximos días no sean tan espectaculares ya que “hemos tenido alguna cancelación a causa de las previsiones de viento que hay en la costa”. José Norat señala que el turismo nacional supone el 95% de los clientes que posee en estas fechas, un cliente que “viene buscando la ubicación de la que disponemos, que nos conoce y que busca una serie de servicios que definen las instalaciones de O Grove, que van desde el restaurante hasta el spa”. Es cierto, reconoce Norat, que el sol sigue siendo un factor determinante aunque los que eligen O Grove no lo hacen solo para disfrutar de sol y playa, como ocurre en otros destinos.

