Un cayado con mango de San Benito causa sensación entre los romeros de Meaño

Artista autodidacta, con maña de siempre desde niño en sus manos, Mario Gándara lucía en la romería de San Benito de Lores uno de los bastones de su santoral, con el que llegaba de una ruta a pie y que atraía la vista y las preguntas de los curiosos.

Tallado de su mano justo el día anterior a partir de una rama de ameneiro meañés, el cayado medía 1,70 metros y estaba coronado por la imagen del santo Benito, todo en una única pieza.

Forma ya parte de su colección de báculos de madera en honor a diversos santos de la zona. “Cuando me lo vio en manos una devota -apunta- me ofreció cambiarlo por un gallo de corral, e igualmente otro se ofrecía a comprármelo, pero por 50 euros para compensar el día de trabajo que me llevó tallarlo aunque le parecía excesivo”.

Mario Gándara muestra su original cayado con la imagen de San Benito. / T.H.

Natural de Dena, este artista autodidacta ha creado de su mano desde un imaginativo mueble de cocina con jamón -de madera- incluido para presidir la repisa, a un original banco tallado a partir del modelado de una raíz de pino hallada en el monte Penaguda.

“Cuando camino -explica- cualquier forma de la naturaleza que veo enseguida me inspira para crear algo a partir de ahí; lo mío es trabajar sobre el material que tengo al alcance”.

Un Mario Gándara que es uno de esos creadores silentes y desconocidos en la comarca saliniense y ante el que merece la pena pararse al menos para conocer estas pequeñas historias que surgen en cada localidad.

