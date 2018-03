Desirée Vila, una historia de superación: "Uno no elige su destino, pero sí la actitud con la que vivir su vida"

"Hoy hace tres años desde aquel día en que me dieron la peor noticia de mi vida: 'Desi, tenemos que amputarte la pierna'". Así comienza el testimonio de Desirée Vila, la joven gimnasta viguesa del club Flic Flac a la que amputaron una de sus extremidades inferiores por una negligencia médica. El 26 de febrero de 2015, con 16 años, una mala caída durante un ejercicio de gimnasia acrobática mientras entrenaba le provocó una rotura en su pierna derecha. Seis días más tarde y después de una concatenación de errores médicos le amputaron el miembro, lo que significó la condena a 2 años de cárcel, 4 de inhabilitación profesional y a indemnizarla con más de 2,1 millones de euros del traumatólogo Pedro Larrauri.

Desde entonces Desirée ha querido seguir adelante con su vida. Pero el camino no ha sido fácil a pesar de su optimismo. "Tener que dejar el deporte que amaba fue, sin duda, lo más duro. Pero también el tener que crecer de repente, tragarme las miradas y los comentarios de la gente y caminar con mis muletas aguantándome muchas lágrimas y sentimientos de rechazo. Rechazo por un cuerpo que, pensaba, no se correspondía conmigo, con una niña de 16 años", comenta la gimnasta a través de las redes sociales.

Sin embargo, la viguesa ha conseguido encontrar motivos para mirar hacia delante: "La belleza está en el interior, la gente te quiere por lo que eres, no por lo que tienes o lo que te falta. Uno no elige su destino, pero sí la actitud con la que vivir su vida. Después de aquella operación, el día 4 de marzo de 2015, pensé que ahí se acababa todo, pero no pensé en todo lo que quedaba por venir".