Las islas de San Pedro de A Coruña serán espacio protegido

Las islas de San Pedro, el archipiélago que está situado frente a la ciudad de A Coruña, en O Portiño, serán designadas Espacio Natural de Interés Local (ENIL). La declaración provisional, que se hará efectiva el jueves cuando se publique el Diario Oficial de Galicia, ya se había aprobado en el 2009 pero no se completaron los trámites y el proceso se quedó parado.

Fue el pasado mes de mayo cuando el Gobierno local demandó a la Xunta que aceptase retomar los trámites para que las islas contasen con una protección ambiental. "Es una buena noticia, nos hubiese gustado que la tramitación hubiese sido mas corta ya que lo que valió en su momento, ya no valía y había que rehacerlo", apunta la concejal de Medio Ambiente, María García.

A partir de que se publique la declaración de ENIL, el Concello cuenta con un plazo de dos años para elaborar un plan de conservación que ya ha presentado. "Ese trámite está solventado así que pasamos a la gestión activa", explica la concejal. Las labores se centrarán en "controlar amenazas y establecer medidas de protección". "Como no son accesibles al uso público, no son medidas restrictivas", añade. Además, el Concello busca "divulgar el valor" de las islas de San Pedro. "Como no están lejos de la costa, se puede hacer mucha actividad de divulgación para dar a conocer el patrimonio. Se pueden hacer observatorios y actividades que no tienen por qué desarrollarse en las islas", comenta María García.

Han pasado ocho años desde que este archipiélago ubicado frente a O Portiño fuese declarado provisionalmente espacio protegido. El Gobierno local bajo el que obtuvieron esta calificación, que formaban PSOE y BNG, no completó la documentación necesaria exigida por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza para recibir la declaración definitiva.

El Ejecutivo del PP no realizó ninguna gestión para consolidar este proceso, que se quedó paralizado en septiembre de 2011. Desde un principio, el actual Gobierno de Marea hizo pública su intención de recuperar y ampliar la protección natural de las islas, así como en otras zonas del litoral coruñés. Entre septiembre y octubre de 2015, el Concello comenzó a revisar la documentación para hacer un informe técnico y retomar el proceso que ha llegado a su objetivo, la declaración del archipiélago de San Pedro como Espacio Natural de Interés Local que, según informó la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se aprobará la próxima semana.

La concejal María García explica que ahora "toca esperar" por la declaración ENIL del "entorno de la Torre de Hércules".

La Asociación Ecologista Arco Iris demanda que los jardines de Méndez Núñez reciban también esta designación. La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, considera sin embargo, que la declaración de Espacio Natural de Interés Local no puede ser utilizado para solucionar un problema como el botellón.