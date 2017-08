El cangués asegura que "es mi prueba favorita"

El palista gallego Rodrigo Germade explicó tras ganar la medalla de oro junto a Marcus Cooper Walz en la prueba de K2 500 metros de los mundiales de piragüismo de Racice (República Checa), que las sensaciones durante toda la final fueron "muy buenas".

"Es una de mis pruebas favoritas y ahora mismo, aunque se lleva haciendo toda la vida, comienza a aumentar la participación al haber sido incluida en el programa olímpico", añadió en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Piragüismo.

"En este campeonato ya se notó que el nivel aumentó bastante. Las sensaciones en la regata también fueron muy buenas y nos quedamos con eso de cara a un futuro", dijo el nuevo campeón mundial.

Por su parte, su compañero el campeón olímpico Marcus Cooper Walz reconoció que "casi" no se creía el "carrerón" que les había salido. "Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es una pasada poder sacar esta medalla de oro (...). Hemos entrenado muy duro".