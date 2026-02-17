Cronoshare en Vigo: la falta de albañiles profesionales es un problema urgente

El problema no es la falta de oportunidades, la competencia en el sector, ni el mercado. Sin embargo, hay cada vez menos profesionales en Vigo que se dedican a la construcción y la reforma. Mucho más allá de la dificultad para encontrar un albañil, pintor, fontanero o electricista para solventar una necesidad urgente, el déficit de estos oficios podría llegar suponer un problema para la seguridad y protección de muchos propietarios e inquilinos, así como un problema social en Pontevedra.

Sin profesionales cualificados, mantenimientos periódicos y urgencias solventadas, muchos inmuebles y comercios vigueses podrían enfrentar problemas estructurales con el paso de los años.

¿Por qué no hay profesionales de reforma y construcción?

La falta de profesionales en oficios técnicos relacionados con la construcción se arrastra desde hace muchos años. Desde la crisis de 2008, los jóvenes no ven con buenos ojos dedicarse a un sector considerado inestable y las consecuencias de esta elección se perciben diariamente.

Ya en 2023, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) mostró que las profesiones relacionadas con la construcción constituían un 6% de los puestos que se quedaron vacantes. Es decir, ya había más oportunidades laborales que candidatos para rellenarlas.

Asimismo, gran parte de los albañiles, pintores, electricistas y fontaneros que siguen ejerciendo trabajan de manera autónoma, y las expectativas tampoco suenan mejor en este sentido:

“Como plataforma que ofrece solicitudes de servicios para autónomos, hemos notado un desequilibrio constante entre oferta y demanda: a pesar de que estos sectores están entre los 10 más buscados, no hay un número razonable de profesionales disponibles para responder a la demanda de servicios”, informa Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, una empresa especializada en ayudar a profesionales cualificados en la captación de nuevos clientes.

Uno de los motivos es el envejecimiento de los profesionales. Según la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), la edad media de los albañiles ya está en 55 años. Es decir, en pocos años la situación va a empeorar con la jubilación de muchos de ellos.

Sin la adhesión de los jóvenes y su interés, difícilmente se puede cambiar la situación. La Formación Profesional juega un importante papel para atraer a estas nuevas generaciones y prepararlas para asumir esta demanda. Aun estando de acuerdo con la ACP, es vital plantear unas condiciones laborales adecuadas y atrayentes para los que acaban la Educación Secundaria Obligatoria y también para las mujeres, aún minoría en estas áreas técnicas.

Una demanda que asciende periódicamente

Actualmente, muchos vigueses sienten la necesidad de alargar la vida útil de sus hogares y eso ha cambiado el tipo de trabajo solicitado. Las restauraciones y reformas ya son mayoría en contraste con las obras de vivienda nueva.

Otro punto delicado son los cambios implementados por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Vigo. En vigor desde agosto de 2025, puede suponer la necesidad de hacer ajustes en edificios y casas urbanas.

La suma de todos estos factores está provocando una enorme cola para llevar a cabo reformas simples: algunos clientes pueden llegar a aguardar incluso más de un año a que empiecen sus obras.

“Debido a la extensa lista de espera, los profesionales se ven obligados a rechazar nuevas oportunidades laborales, mientras que muchos clientes se quedan con sus necesidades sin atender. Y, en muchos casos, son problemas urgentes”, añade Carlos.

Riesgos reales para la población

La falta de profesionales cualificados para realizar reformas y mantenimientos residenciales es algo que preocupa. Según la Asociación Española de Mantenimiento, llevar a cabo tareas enfocadas a la conservación de los inmuebles de manera regular y efectiva es fundamental no solo para la preservación de su valor patrimonial, sino también para garantizar la seguridad de los ocupantes y visitantes del hogar.

La falta de mantenimiento puede llevar a problemas estructurales, eléctricos o de fontanería que representen riesgos para la salud y la seguridad.

De hecho, el estudio de la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) contabilizó más de 130 mil siniestros relacionados con fuego en España el año pasado. Y, en viviendas, los fuegos se originaron principalmente por problemas eléctricos (41,9%) o por aparatos o sistemas productores de calor (20,4%).

Según este mismo estudio, una de las soluciones es, precisamente, realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Algo que cada vez resulta más difícil en Vigo debido a la falta de profesionales cualificados.

¿Y cuánto cuestan estos servicios en Vigo?

Según datos recopilados por Cronoshare, los precios de algunos trabajos relacionados con la construcción en Vigo son:

Una reforma integral completa difícilmente saldría por menos de 33.317€

El coste para pintar un piso, por ejemplo, parece estar entre 720€ y 900€

Una instalación o reforma eléctrica básica puede costar desde 300€ hasta más de 1.500€, según la vivienda y la complejidad.

Si tenemos en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto mensual medio por persona en Galicia es de 1.173 €/mes, solo un servicio de pintura supondría entre el 61% y 77% del total.

Cambiar la mentalidad es el primer paso

Además de fomentar la formación, es preciso desmitificar la imagen de que los oficios técnicos son inestables y que el hecho de elegirlos podría acarrear problemas financieros y dificultades para crecer profesionalmente.

“Puede ser que muchos aún piensen que son oficios con pocas oportunidades y que, al elegirlos, podrían quedarse sin trabajo. Pero lo que vemos es totalmente lo contrario. Hay muchas peticiones y una amplia posibilidad de especializaciones. Son servicios que siempre se requieren y, si deciden trabajar por cuenta propia, podrían organizarse de una manera que favoreciera su tiempo y salud”, explica Carlos.

