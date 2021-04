La resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –no es firme, aún cabe recurso de casación ante el Supremo– falla declara el despido de Fermín Gonzalez, de 28 años, nulo y además es la primera en España en la que los magistrados aplican el criterio de discriminación por apariencia de discapacidad. El fallo admite aún recurso de casación ante el Supremo.

La sentencia obliga a la readmisión del repartidor, “pero tendremos que ver en qué condiciones y habrá que hablar con el empresario

Este trabajador, que conducía una furgoneta de reparto de agua para comercios, empresas y particulares, fue atropellado al cruzar un paso de peatones el 20 de julio de 2020, en Ourense. “Ese mismo día fue mi jefe a ver si estaba bien y si necesitaba algo, a decir que no me preocupara. A la semana, cuando me dieron el alta, con mi abogado llamé para saber cómo hacer la rehabilitación a través de la mutua. Como no obtuvimos ningún tipo de respuesta, decidí ir a la Seguridad Social para comprobar si me habían dado de baja. Y resulta que el mismo día que tuve el atropello, a las dos horas fue cuando me dio de baja”, relata Fermín. “Ni me comunicó nada ni me llamó después, nada, se desentendió de todo.”

El trabajador, que arrastra secuelas psiquiátricas, está convencido que esta situación le ha pasado a más trabajadores y les anima a litigar.