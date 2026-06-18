Santa Mariña de Loureiro, la única cooperativa láctea de la provincia

La Cooperativa Santa Mariña de Loureiro, en O Irixo, cumple 60 años convertida en una rara avis en el sector lácteo ourensano. Por sus instalaciones han pasado varias generaciones de vecinos —abuelos, padres e hijos— y, seis décadas después de su fundación, sigue siendo la única cooperativa de leche que mantiene su actividad en la provincia.

Fundada en 1966 por el párroco Antonio González Bernárdez, la entidad nació con el objetivo de que los beneficios de la actividad ganadera revirtieran en la propia parroquia. En sus primeros años facilitó la venta del ganado de los vecinos sin intermediarios y, a partir de 1968, comenzó a comercializar leche, impulsando además la modernización de la zona mediante la creación de infraestructuras.

Sin embargo, la celebración de este aniversario llega en un momento de desafíos. La despoblación del rural y la progresiva desaparición de explotaciones ganaderas en la comarca han reducido drásticamente el número de productores locales, hasta el punto de que gran parte de la leche que transforma actualmente procede de fuera de la zona.

A ello se sumó la delicada situación económica que atravesó la entidad en la primavera de 2024, cuando la falta de liquidez puso en riesgo su continuidad. La llegada de una nueva junta rectora permitió superar aquel bache y encarar una nueva etapa con el objetivo de garantizar la supervivencia de un proyecto que forma parte de la historia económica y social de O Irixo.

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Sus productos continúan distribuyéndose en supermercados y establecimientos de distintas localidades, aunque recientemente se ha suspendido, por motivos técnicos, el suministro a pequeñas tiendas. Pese a las dificultades, la cooperativa mantiene su apuesta por seguir adelante y preservar un modelo que ha acompañado a varias generaciones durante seis décadas.