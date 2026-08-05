Ecoforest exporta climatización innovadora para todo el mundo desde Nigrán

Al frente de su departamento propio de I+D se encuentra Francisco Uhía, doctor por la Universidad de Vigo, que ha sido galardonado recientemente con el Premio SECYTEF «José Miguel Corberán» a la Innovación y/o Transferencia Tecnológica 2026, uno de los principales reconocimientos del sector de la climatización y refrigeración en España.

El galardón, concedido por la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas del Frío (SECYTEF), reconoce a profesionales cuya labor ha contribuido de forma decisiva al avance tecnológico y a la transferencia de conocimiento entre la investigación y la industria.

Innovación tecnológica con sello gallego

Primero desde Vincios y ahora también desde el polígono industrial de Porto do Molle, en Nigrán, Ecoforest ha desarrollado una de las propuestas tecnológicas más avanzadas del mercado europeo de bombas de calor.

El director de I+D de Ecoforest, Francisco Uhía, ha sido premiado por la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas del Frío. / FdV

Sus equipos se diferencian por un sistema de modulación inteligente, capaces de ajustar el funcionamiento de la bomba de calor cada segundo a través de un conjunto de componentes modulables: compresor de velocidad variable, válvula de expansión electrónica, circuladoras de velocidad variable y ventiladores de velocidad variable. Esta versatilidad maximiza la eficiencia de sus equipos y multiplica las posibilidades para proponer soluciones adaptadas a las singularidades de viviendas e instalaciones comerciales. «Ecoforest ha sido capaz de desarrollar una bomba de calor de un elevado nivel tecnológico a un coste asumible y con la vocación de proponer soluciones pioneras», explica Uhía.

Junto a él, un equipo de ingenieros y técnicos desarrolla desde 2014 bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas que calientan y enfrían casas de toda Europa.

Tecnología gallega para mercados internacionales

Para el responsable de innovación de la empresa gallega, gran parte del reconocimiento se debe al equipo: «Ahí estoy de acuerdo con el seleccionador de fútbol: los buenos equipos se hacen con gente buena».

Vender en países tan exigentes como Estados Unidos o Suiza viene con sus propios retos. Cada mercado tiene su propia normativa, regulaciones e incluso maneras de instalar los equipos.

«Ahí estoy de acuerdo con el seleccionador de fútbol: los buenos equipos se hacen con gente buena» Francisco Uhía — Director de I+D de Ecoforest

La experiencia acumulada en estos mercados ha impulsado el desarrollo de equipos versátiles, capaces de operar en distintas zonas climáticas y de adaptarse a diferentes regulaciones, lo que ha convertido en habitual ver bombas de calor de la empresa en hogares extranjeros.

De la Universidad de Vigo a la industria

El premio distingue la trayectoria profesional de Francisco Uhía, estrechamente vinculado a la Universidad de Vigo, dónde cursó sus estudios y un doctorado que le permitió formarse con grupos de investigación especializados en climatización y eficiencia energética de diferentes universidades.

El cambio a la empresa supuso un cambio profundo en la manera de trabajar: «La investigación necesita tiempo y permite equivocarse para aprender, por lo que hablamos de plazos de tres, cinco años o más. En un departamento empresarial de I+D trabajamos con horizontes más cortos y con el objetivo claro de obtener un producto comercializable».

Innovar para crecer

Doce años de recorrido en bomba de calor en los Ecoforest que ha convertido la innovación en uno de sus motores de crecimiento. La empresa ha recibido en tres ocasiones el premio Gacela de la Zona Franca de Vigo (2017, 2019, 2022) en reconocimiento a su crecimiento rápido y sostenido.

Entre sus logros más destacados, la patente del gestor energético marcó un antes y después a la hora de visibilizar el trabajo de I+D. Este gestor energético, que incluyen todas sus bombas de calor, permite convertir las viviendas en instalaciones net-zero gracias a la gestión de los excedentes de energía fotovoltaica.

«Los retos y problemáticas que nos proponen nos animan a seguir haciendo el esfuerzo de aplicar mejoras y desarrollar productos que se ajusten mejor a sus necesidades» Francisco Uhía — Director de I+D de Ecoforest

La diferencia radica en que los equipos de Ecoforest son capaces de gestionar estos excedentes con depósitos de agua caliente en vez de con baterías eléctricas: una solución más barata, sencilla y duradera que el uso de baterías eléctricas convencionales.

Además, el departamento se mantiene en contacto continuo con clientes de diferentes países, con sus peticiones y demandas. «Los retos y problemáticas que nos proponen nos animan a seguir haciendo el esfuerzo de aplicar mejoras y desarrollar productos que se ajusten mejor a sus necesidades», salienta Uhía.

El valor del talento

La empresa impulsará un nuevo laboratorio de I+D de última generación que permitirá ampliar la gama de productos, desarrollando soluciones de aerotermia para el segmento comercial e incrementando las potencias disponibles en gama geotérmica.

Más allá de la ampliación del catálogo, el proyecto persigue el objetivo de crear un polo de innovación en torno a la bomba de calor que, en estrecha colaboración con universidades y centros tecnológicos, contribuya a posicionar a Galicia como uno de los principales referentes europeos en investigación, desarrollo e industrialización de esta tecnología clave para la transición energética.

Con sede en Nigrán y alrededor de 200 trabajadores, Ecoforest fabrica bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas, así como estufas y calderas de pellets. Desde Galicia, la compañía compite en el mercado internacional de la climatización con grandes fabricantes europeos, pero manteniendo el espíritu de un pionero.