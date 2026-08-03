¿Cuándo no merece la pena registrar una patente?

Registrar una invención puede ser fundamental para proteger un proyecto, diferenciarse de la competencia y facilitar su futura comercialización. Sin embargo, hacerlo sin estudiar previamente su viabilidad puede suponer una inversión de tiempo y recursos en una protección inadecuada o sin utilidad real para el negocio.

Los expertos de Eurekate Ingeniería, empresa especializada en patentes y marcas con sede en Vigo, lo resumen con claridad: «No tiene sentido registrar por registrar. Un registro debe responder siempre a una estrategia».

Antes de presentar una solicitud, es necesario analizar tanto si la invención cumple los requisitos legales como el objetivo empresarial que se pretende alcanzar con su protección.

Cuándo una invención no puede patentarse

Para proteger una invención mediante una patente o un modelo de utilidad, esta debe ser nueva, implicar actividad inventiva y contar con una aplicación industrial concreta.

Prototipos de inventos desarrollados por Eurekate Ingeniería. / Eurekate

«No tiene sentido solicitar una patente o un modelo de utilidad cuando ya existen antecedentes que impiden considerar nueva la invención, cuando la diferencia respecto a lo que ya existe es evidente u obvia para un experto o cuando no existe una aplicación industrial concreta», explican desde Eurekate Ingeniería.

También puede perderse la posibilidad de obtener protección si la invención se divulga públicamente antes de presentar la solicitud. «Enseñarla en internet, publicarla en redes sociales, presentarla en una feria o comercializarla puede destruir su novedad y cerrar la puerta a la protección, salvo determinadas excepciones legales muy concretas», advierten los especialistas.

¿Una patente garantiza el éxito comercial?

Cumplir los requisitos legales no significa que registrar sea siempre la mejor decisión. También es necesario estudiar el valor empresarial de la invención y la utilidad que tendrá la patente dentro del proyecto.

«Registrar no garantiza el éxito comercial; garantiza el derecho a impedir que otros exploten aquello que has creado. Por eso, antes de registrar hay que analizar tanto la protección jurídica como el valor empresarial del proyecto», señalan desde Eurekate Ingeniería.

Rosa Hernandez, CEO de Eurakate. / Cedida

«Antes de registrar debemos preguntarnos qué queremos proteger, frente a quién, en qué países y con qué objetivo: fabricar, licenciar, vender el proyecto, buscar inversión o impedir que la competencia lo copie», destacan los expertos.

Estas cuestiones permiten diseñar una estrategia adaptada a las necesidades reales del proyecto. «Si no existe ninguna intención de explotar, licenciar o defender ese derecho, probablemente el registro carezca de sentido económico», añaden desde la compañía.

Otras herramientas de protección

La patente o el modelo de utilidad no son las únicas opciones. Dependiendo de las características de la creación y de la estrategia empresarial, puede resultar más conveniente recurrir a otra modalidad de protección. «Que una invención no sea patentable no significa necesariamente que no pueda protegerse. Quizá encaje como diseño industrial, marca, propiedad intelectual o secreto empresarial», aclaran desde Eurekate.

En determinados casos, mantener cierta información como secreto empresarial puede ser más ventajoso que presentar una patente. La clave está en identificar qué herramienta protege mejor el valor real del proyecto. «La cuestión correcta no es simplemente “¿puedo registrarlo?”, sino “¿qué protección aporta valor real al proyecto?”», recuerdan los expertos de Eurekate Ingeniería.

«Que una invención no sea patentable no significa necesariamente que no pueda protegerse. Quizá encaje como diseño industrial, marca, propiedad intelectual o secreto empresarial»

Para responder a esta pregunta, resulta fundamental realizar un estudio previo que permita conocer los antecedentes, valorar la patentabilidad de la invención y definir la estrategia más adecuada. «Un estudio previo permite evitar registros inútiles, pero también evita renunciar a proteger aquello que verdaderamente puede convertirse en una ventaja competitiva», explican desde la compañía.

Eurekate, un acompañamiento adaptado a cada proyecto

Precisamente para eso está Eurekate Ingeniería: para ayudar a inventores, emprendedores y empresas a identificar qué elementos de sus proyectos merece la pena proteger y cuál es la modalidad más apropiada en cada caso.

Su equipo acompaña a los clientes desde el análisis inicial y el estudio de patentabilidad hasta la definición de la estrategia, la preparación de la documentación y la presentación del registro oficial. El objetivo no es registrar por registrar, sino conseguir que la protección jurídica tenga una utilidad real para el crecimiento, la comercialización y la defensa del proyecto.

Eurekate Ingeniería se encuentra en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro de Vigo. Las personas que tengan una nueva idea o proyecto pueden concertar una cita online sin coste o agendar una reunión presencial para recibir orientación personalizada.