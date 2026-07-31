La Xunta impulsa inversiones hidráulicas

La Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, ha reforzado su apuesta por la mejora del ciclo integral del agua en la comarca con inversiones que afectan directamente a municipios como Baiona, Salvaterra de Miño y Ponteareas. Las actuaciones se enmarcan en dos grandes programas autonómicos que movilizan cerca de 59 millones de euros en toda Galicia para modernizar infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El Ejecutivo gallego anunció recientemente una inversión de 31,1 millones de euros hasta 2029 para modernizar depósitos y estaciones potabilizadoras, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua a más de 306.000 personas. A esta partida se suman casi 28 millones de euros destinados a una treintena de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración en el rural gallego.

Baiona: 2,7 millones para la ETAP

Uno de los proyectos más destacados en la comarca es el de Baiona, donde la Xunta y el Concello destinarán 2,7 millones de euros a la modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). La actuación permitirá adaptar la instalación a las necesidades actuales y futuras del municipio, mejorando la calidad del agua suministrada y reforzando la capacidad del sistema ante episodios de alta demanda.

La inversión en Baiona forma parte del plan autonómico de modernización de depósitos y potabilizadoras, una de las principales líneas de actuación de Augas de Galicia para aumentar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento frente al cambio climático y los periodos de sequía.

Salvaterra de Miño: nueva depuradora

Ángeles Vázquez visita las obras de EDAR de Salvaterra de Miño. / FdV

En Salvaterra de Miño, Augas de Galicia avanza en las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), una infraestructura que dará servicio a una población equivalente de más de 8.000 habitantes.

El proyecto permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales del municipio y reducir el impacto ambiental sobre el río Miño, reforzando además la capacidad de depuración de una zona que ha experimentado un importante crecimiento demográfico y económico en los últimos años.

Ponteareas y el abastecimiento rural

Ponteareas también se beneficia de la estrategia autonómica para reforzar los servicios básicos del agua en el rural. Las actuaciones previstas incluyen mejoras en redes de abastecimiento, ampliación de sistemas de saneamiento y renovación de infraestructuras hidráulicas consideradas obsoletas o insuficientes para atender la demanda vecinal.

Obras en la red de saneamento de Ribadetea, en Ponteareas. / FdV

Una estrategia para el sur de Pontevedra

La combinación de estos proyectos sitúa a la comarca como uno de los territorios donde la Xunta está concentrando un esfuerzo inversor significativo en materia hidráulica. Entre los dos grandes programas anunciados —31,1 millones para potabilizadoras y depósitos, y 28 millones para obras rurales— el Gobierno gallego busca reforzar la garantía de suministro, mejorar la calidad del agua y reducir los vertidos contaminantes a ríos y rías.

Desde Augas de Galicia subrayan que, aunque las competencias en saneamiento y abastecimiento son municipales, la Xunta mantiene una política de apoyo técnico y financiero a los concellos para acometer obras de gran envergadura que, en muchos casos, serían difíciles de asumir únicamente con recursos locales.

Con estas actuaciones, Baiona, Salvaterra de Miño y Ponteareas se incorporan a la hoja de ruta autonómica para modernizar el ciclo del agua en Galicia, una estrategia que pretende dar respuesta tanto a las necesidades de las áreas urbanas como a los retos específicos del medio rural.