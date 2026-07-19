Coren bate en 2025 el récord de facturación de 1.500 millones de euros y pone en marcha un plan de inversiones estratégicas por valor de 150 millones para impulsar su crecimiento

El Grupo Coren continúa consolidando su crecimiento pese a la complejidad que atraviesa el sector agroalimentario desde la pandemia. Un escenario condicionado por la inestabilidad geopolítica internacional, el alza de costes de producción y la volatilidad de las materias primas, que continúan suponiendo un gran desafío para toda la cadena agroalimentaria. En este contexto, la cooperativa presidida por Manuel Gómez-Franqueira Álvarez cerró el 2025 batiendo el récord de facturación de 1.500 millones de euros, entre las sociedades integradas en Grupo Coren y Frigolouro (que presenta sus cuentas de manera independiente), lo que representa un incremento del 9% con respecto al ejercicio anterior.

En los últimos años, la alimentación animal ha concentrado la presión de los costes de producción. El precio de los cereales comenzó a incrementarse durante la pandemia del COVID-19 y alcanzó máximos históricos tras el inicio de la guerra en Ucrania. Desde entonces, la incertidumbre geopolítica continúa provocando fuertes oscilaciones en los mercados. Esto ha tenido una repercusión directa sobre el sector, dado que la alimentación representa dos tercios del coste de producción en avicultura y porcino. A ello se suman los aumentos registrados en la energía, los carburantes y otros suministros esenciales.

Ante este escenario, y en un mercado cada vez más competitivo y globalizado, Coren ha definido un ambicioso plan estratégico de inversiones cuyo objetivo es reforzar a la cooperativa para continuar creciendo a largo plazo y afrontar con solidez los retos de futuro. El programa, dotado con 150 millones de euros para el periodo 2025-2027, impulsa la modernización de sus centros productivos, la innovación, la transformación tecnológica y el desarrollo de nuevos proyectos industriales, manteniendo como ejes el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental. Este plan está liderado de modo directo por el presidente de Coren, Manuel Gómez-Franqueira, en colaboración con el equipo directivo de la cooperativa.

Así, a nivel de producción, Coren está acometiendo una continua modernización en las granjas para situarlas en la vanguardia del sector. Asimismo, en avicultura, Coren lidera la Unidad Mixta de Investigación (UMI) Sostenave, en colaboración con la Universidad de Vigo y la empresa Sertogal, un proyecto de innovación que incorporará tecnologías digitales avanzadas para optimizar procesos productivos, mejorar la eficiencia y contribuir a una producción sostenible. A estas acciones se suma el segundo Centro Tecnológico de Incubación en el Parque Tecnológico de Galicia, que permitirá incrementar la capacidad de incubación y nacimiento de pollitos de un día.

Vista Aérea Sede Central y Centro Avícola Grupo Coren. / Cedida

En el ámbito industrial, la cooperativa está desarrollando un amplio plan de inversiones en sus plantas de alimentación, con actuaciones destinadas a incrementar su capacidad productiva, automatizar procesos y mejorar la eficiencia. Su proyecto más destacado es la ampliación del Centro Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, cuyas obras se encuentran en fase avanzada de ejecución. También trabaja en la modernización y automatización en sus centros de porcino de Frigolouro (Porriño) y de vacuno en Novafrigsa (Lugo), al tiempo que prevé una nueva planta especializada en productos marinados y elaborados, en Ribadavia.

Estas actuaciones van dirigidas a fortalecer el posicionamiento de Coren en el mercado, mediante una estrategia basada en productos de valor añadido, diferenciación e innovación, para crecer no solo a nivel nacional, sino también impulsar su proyección internacional.

«Una estructura productiva sólida y continuar creciendo de modo sostenible»

«Los resultados alcanzados en 2025 reflejan la fortaleza del modelo cooperativo de Coren y el compromiso de nuestros socios y trabajadores con un proyecto orientado al futuro», señala Manuel Gómez-Franqueira. «Por ello, ante un entorno cada vez más exigente, hemos puesto en marcha este ambicioso plan inversor dirigido a disponer de una estructura productiva cada vez más solida, con la tecnología más avanzada, seguir innovando y continuar creciendo de forma sostenible, para reforzar nuestra competitividad y generar nuevas oportunidades para el rural gallego».

El presidente de Coren añade que «nuestro objetivo es seguir ofreciendo productos de máxima calidad y reforzar nuestra presencia en los mercados, siempre manteniendo la esencia cooperativa y nuestro compromiso con Galicia».