Bocao, la marca de focaccias artesanales nacida de la mente de un estudiante de ingeniería

La hostelería gallega suma un nuevo concepto gastronómico con el nacimiento de Bocao, una marca especializada en focaccias artesanales que combina la tradición italiana con el producto local y una forma diferente de entender la restauración.

La idea de Bocao nació durante un viaje a Italia, donde Eloy Cuevas, su creador, descubrió pequeños locales de apenas cincuenta metros cuadrados en los que se elaboraban focaccias a la vista del cliente. Más allá de la calidad del producto, lo que captó su atención fue el modelo de negocio: poca superficie, inversión contenida, un producto atractivo, procesos sencillos y un alto potencial de escalabilidad. «Como ingeniero, no solo veía un bocadillo. Veía un sistema», afirma.

A ese diagnóstico se sumó otro factor: el cambio en los hábitos de consumo impulsado por el auge del delivery desde la pandemia, hoy uno de los segmentos con mayor proyección dentro de la restauración. Ese contexto reforzó la decisión de diseñar un concepto preparado tanto para el consumo en el local como para el reparto a domicilio. Así nació Bocao.

Un obrador con más de 140 años de historia

Uno de los pilares del proyecto es el pan. Lejos de recurrir a un producto industrial, Bocao ha desarrollado su receta junto a Argibay, un histórico obrador artesanal de O Porriño, elaborando pan desde 1882.

El resultado es una focaccia elaborada con masa madre, largas fermentaciones y harinas ecológicas certificadas por el CRAEGA (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia), lo que aporta mayor sabor, mejor textura y una digestibilidad superior.

Argibay ha sido además reconocido entre los 50 mejores panaderos de España, un reconocimiento que respalda la apuesta de Bocao por trabajar con proveedores que comparten una misma filosofía de calidad y tradición.

Italia y Galicia, unidas en una misma receta

La propuesta gastronómica de Bocao busca respetar el origen italiano de la focaccia incorporando ingredientes como la burrata, la mozzarella o la mortadela procedentes de Italia.

Al mismo tiempo, la marca apuesta por poner en valor algunos de los mejores productos nacionales, incorporando jamón ibérico, chorizo y otros ingredientes seleccionados que conectan el producto con el paladar del consumidor español.

El resultado es una propuesta gastronómica que combina autenticidad italiana con identidad local.

Food truck en Nigrán. / Cedida

Tecnología e ingeniería al servicio de la hostelería

Más allá del producto, Bocao nace como un proyecto profundamente orientado a la innovación.

Toda la operativa ha sido diseñada mediante criterios de eficiencia, digitalización y optimización de procesos.

La gestión de compras, inventario, control de stock, previsión de demanda, reducción de mermas y análisis de ventas se realiza mediante sistemas inteligentes que permiten mejorar la productividad y reducir desperdicios.

Asimismo, el diseño de la cocina responde a criterios inspirados en la ingeniería industrial, optimizando recorridos, tiempos de preparación y experiencia de trabajo para ofrecer un servicio rápido sin comprometer la calidad. «La ingeniería no sustituye a las personas. Hace que las personas trabajen mejor», defiende Cuevas.

Un modelo preparado para crecer

Bocao inicia su actividad mediante un formato food truck, concebido como una primera fase para validar el producto y consolidar la marca en Galicia. Sin embargo, la visión del proyecto va mucho más allá.

Desde su nacimiento, la identidad de marca, la operativa y los procesos han sido diseñados con el objetivo de facilitar una futura expansión mediante nuevos establecimientos y un modelo franquiciable.

Una marca con compromiso social

Bocao incorpora desde su origen la iniciativa Cada Bocado Cuenta, un proyecto de responsabilidad social que nace con el propósito de colaborar con asociaciones, apoyar campañas solidarias y participar en acciones que generen un impacto positivo en la comunidad.

La marca entiende que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un compromiso real con las personas y el entorno.