El Congreso del Mar reunirá en Vigo a referentes de la industria marítima, el turismo y el deporte náutico los días 10 y 11 de junio

Vigo ultima los preparativos para convertirse, del 8 al 14 de junio, en el gran punto de encuentro de la economía azul con la celebración de la segunda edición de El Congreso del Mar. Impulsado por el Real Club Náutico de Vigo y Diesemm, el evento reunirá a profesionales, empresas, instituciones, deportistas, divulgadores y ciudadanía en torno a una visión común: poner en valor el mar como motor económico, social, cultural y ambiental.

El núcleo congresual se desarrollará los días 10 y 11 de junio en las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo, con un programa que abordará algunos de los principales retos y oportunidades de la economía marítima a través de mesas redondas, entrevistas, ponencias y espacios de reflexión sobre turismo, sostenibilidad, innovación, deporte, industria y territorio.

Programación de El Congreso del Mar 2026

La jornada inaugural del día 10, que se desarrollará de 16.30 horas a 19.00 horas, estará centrada en temáticas estratégicas como el turismo, la sostenibilidad y el deporte náutico, poniendo el foco en el potencial del mar como elemento de identidad.

Entre los ponentes, nombres destacados como el de Mariaje Torres, directora de Donostia Festak, el organismo del Ayuntamiento de San Sebastián responsable de la organización de las históricas Regatas de la Bandera de La Concha; Maurici Carbó, consultor vinculado a Fitur Sport; Laura Moya, directora de Sailway; Susi Acuña, directora de Piratas de Nabia o Fátima Pazos, directora del Hotel Faro Silleiro, quienes aportarán diferentes visiones sobre el turismo náutico, el patrimonio marítimo y las nuevas experiencias vinculadas al mar.

La directora de Donostia Festak, Mariaje Torres, será una de las ponentes del encuentro. / FdV

Esta primera jornada acogerá además el espacio "Voces del Océano", concebido para dar protagonismo a las historias humanas que hay detrás de la cultura marítima. En él podremos escuchar a Pilar Otero, presidenta de ANMUPESCA (Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca), así como divulgadores y creadores comprometidos con la conservación y la identidad marítima, como Jesús Souza, catedrático y codirector de la Semana de Cine Submarino, o Xaime Beiro, submarinista audiovisual y director del documental O Bosque do Carrumeiro.

La segunda jornada, el 11 de junio, pondrá el foco en la industria marítima y la economía azul. El primer bloque del día, "ECM Innovación", dedicado a startups y proyectos referentes vinculados al sector marítimo, dará paso al coloquio "El Ecosistema del Mar en el Futuro", una conversación abierta que reunirá a todos los todos los actores del ecosistema marítimo, con el objetivo de reflexionar sobre el futuro de la economía azul en Galicia y fortalecer la colaboración entre todos ellos.

El programa del día se completa con la participación de Jorge Trigo, director de Recursos Humanos de CEAMSA, o Manuel Aldao, director general de Conservas Cerqueira; entre otros representantes de empresas referentes del sector, para abordar cuestiones como la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y el arraigo territorial.

Degustación de productos elaborados por la industria conservera gallega, en El Congreso del Mar 2025. / FDV

Entre las actividades más destacadas figura también un simulacro de Salvamento Marítimo en el entorno del Real Club Náutico de Vigo, con rescate con helicóptero a pie de puerto; así como la participación del músico Carlos Núñez, que ofrecerá una intervención especial sobre la influencia del mar en su trayectoria personal y artística.

El Congreso del Mar mantendrá asimismo la dimensión gastronómica con una degustación de productos elaborados por la industria conservera gallega a manos del chef Juan Perret, del Restaurante Kero.

La asistencia al Congreso es gratuita y solo requiere la inscripción previa a través de la web oficial del certamen: https://congresodelmar.rcnauticovigo.com/.

Actividades abiertas a la ciudadanía

Más allá de las jornadas congresuales, El Congreso del Mar ha diseñado una amplia programación abierta al público con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el mar y acercar la cultura marítima a personas de todas las edades.

Entre el 8 y el 11 de junio, y gracias a la colaboración de Piratas de Nabia, quienes visiten las Islas Cíes y Ons podrán participar en rutas guiadas gratuitas previa inscripción en la web del evento. Además, el 12 de junio se celebrarán bautismos gratuitos en moto de agua para niños y adultos de la mano de Cíes Jet y JetVigo.

El 12 de junio se celebrarán bautismos gratuitos en moto de agua para niños y adultos. / FdV

La programación se completa con las actividades impulsadas por la Vigo Sailing Week del Real Club Náutico de Vigo, que incluyen bautismos de mar, talleres medioambientales, competiciones de vela ligera y Match Race, así como jornadas de limpieza de fondos marinos. Todas las propuestas son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la página web oficial del Congreso.

Con esta combinación de divulgación, deporte, sostenibilidad y ocio, El Congreso del Mar trasciende el formato congresual para convertirse en una celebración abierta del mar y de la identidad marítima de Vigo y Galicia.

El Congreso del Mar cuenta con la colaboración de Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Zona Franca y Puerto de Vigo; además de Amura, CdeC, Pitaras de Nabia, Coca Cola, Anfaco, Suevia, Talenom, Gadis, Cerqueira, CiesJet y JetVigo.