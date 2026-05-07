Casino Vigo inaugura su nueva terraza con vistas a las Islas Cíes

Casino Vigo inauguró oficialmente este miércoles, justo antes del inicio de la temporada vacacional, su nueva terraza, un espacio al aire libre vinculado a la oferta de restauración y eventos del establecimiento.

La nueva zona exterior amplía los espacios disponibles del casino y está concebida como un área más reservada, pensada para encuentros sociales, celebraciones privadas y actividades complementarias. El espacio cuenta con capacidad para 40 personas y combina una parte cubierta con una zona exterior decorativa en la que destaca un jardín vertical con neones.

Equipo de Casino Vigo. / CASINO VIGO

Según el gerente de Casino Vigo, Ángel Expósito, «la terraza del Casino de Vigo ofrece un espacio más reservado para quienes buscan una experiencia tranquila y al aire libre, con vistas privilegiadas a las Islas Cíes desde su barandilla».

Izquierda: Inés Bastos, Xieli Liang, Ruben Pahino, Ángel Expósito. Centro: Rubén Álvarez y Paula Estévez. Derecha: Sandra Liris y Luis Felgueira. / CASINO VIGO

Expósito recuerda, además, que «el acceso a la terraza se realiza a través del Casino y está reservado exclusivamente a mayores de 18 años, en cumplimiento de los principios de juego responsable y protección de menores recogidos en la normativa gallega».

Manuel Abal, Sergio Soto e Iván Tilve. / CASINO VIGO

La terraza podrá reservarse para eventos privados y contará con el mismo servicio de carta y copas del restaurante Chemin de Fer. Para facilitar la atención, el espacio dispone de un teléfono de contacto directo con la planta inferior, desde el que se podrán realizar los pedidos.

Fiesta de inauguración

Durante el acto de inauguración, los asistentes pudieron conocer la nueva terraza, disfrutar de la música de DJ Tab y degustar un cóctel servido por el restaurante Chemin de Fer.

Francisco Eijo y Jorge Aguilera. / CASINO VIGO

La inauguración coincidió con la celebración de All-In Party, torneo semestral de póker de Casino Vigo dirigido exclusivamente a mayores de edad. Según Danilo Sandoval, responsable del torneo, la cita «nace de una necesidad compartida de un evento de cuatro días» y se plantea como una actividad integrada en la programación del establecimiento. El torneo se desarrolló en las instalaciones autorizadas del casino, conforme a la normativa vigente en materia de juego en Galicia y con el correspondiente control de acceso.

Trofeos del torneo de Póker All In Party. / CASINO VIGO

Con esta apertura, Casino Vigo suma un nuevo espacio al aire libre a su oferta de restauración y eventos, reforzando su propuesta para público adulto en la ciudad de cara a la temporada vacacional, en un entorno regulado y seguro.