Vigo, primera ciudad turística de Galicia

Vigo celebró esta semana su I Gala de Turismo convertida en una puesta en escena del momento de crecimiento, proyección y consolidación que vive la ciudad como destino turístico. El evento, concebido como un reconocimiento público al trabajo de empresas, entidades y profesionales vinculados al sector, se transformó también en una declaración de intenciones: Vigo quiere seguir reforzando su posición en los grandes circuitos turísticos y lo hace apoyándose en su propia marca Vigo, cada vez más reconocida, con una oferta diversa y una imagen de ciudad moderna, accesible y activa durante todo el año.

La gala reunió sobre el escenario actuaciones en directo, proyecciones audiovisuales, humor y la entrega de distinciones a algunos de los principales protagonistas de esta gala. Todo ello en una velada que quiso poner en valor no solo las cifras que avalan el crecimiento turístico de Vigo, sino también el entramado empresarial, hostelero, hotelero, comercial y social que contribuye a sostenerlo.

Vigo es la ciudad más turística de Galicia, con más de un millón de viajeros registrados el año pasado. El alcalde situó buena parte de este crecimiento en torno al fenómeno de la Navidad de Vigo, al que definió como «el proyecto turístico emergente más importante de Europa», una iniciativa impulsada íntegramente por el Concello.

Asistentes a la I Gala de Turismo de Vigo. / FdV

En su intervención fue desgranando otros grandes hitos que refuerzan el atractivo de Vigo y ayudan a diversificar su proyección: O Marisquiño, la Reconquista, la programación estival, los conciertos gratuitos de Castrelos y acciones como Vigo Plató de Rodajes o la captación de grandes congresos empresariales, tecnológicos, sanitarios y sociales. Abel Caballero celebró el rumbo que ha tomado la ciudad con el descubrimiento del turismo como eje central en la economía de Vigo y una imagen de marca reconocida en todo el mundo.

El alcalde defendió además que la fortaleza turística de Vigo no se apoya solo en los eventos, sino también en un modelo de ciudad. Habló de una urbe limpia, accesible, cómoda para residentes y visitantes, con una movilidad transformada por ascensores, rampas y escaleras mecánicas, así como con amplias zonas verdes y espacios pensados para la ciudadanía.

Un homenaje al sector

En ese contexto se entregaron los galardones de esta primera edición, concebidos como un homenaje al trabajo de quienes ayudan a proyectar la imagen de la ciudad. El premio a la Excelencia Hotelera recayó en el Hotel NH Collection Vigo, reconocido por su compromiso con la calidad, el servicio y su implicación en la vida activa de la ciudad. La distinción a la Mejor Propuesta Gastronómica fue para Maruja Limón, por su capacidad para innovar y situarse en la vanguardia sin renunciar a la tradición culinaria. El reconocimiento a la Trayectoria y Tradición en Hostelería fue para la taberna A Mina, todo un símbolo de la historia gastronómica viguesa desde 1953.

La gala también quiso reservar un espacio destacado para la dimensión social del turismo. El colectivo de taxistas de Vigo recibió el premio a la Mejor Iniciativa Solidaria por su propuesta de acercar a las personas mayores de la ciudad a visitar las luces de Navidad, una acción que aunó promoción turística, sensibilidad social y participación ciudadana. Por su parte, O Marisquiño fue distinguido como Mejor Evento de Proyección Pública por su enorme impacto internacional y por seguir siendo uno de los grandes escaparates exteriores de Vigo.

El alcalde de Vigo entrega un olivo a la artista Antía Pinal. / FdV

En el ámbito de la sostenibilidad, el galardón al Compromiso con la Sostenibilidad fue para Vegalsa-Eroski, por su labor ambiental en los montes de Vigo. La Mejor Experiencia de Ocio Temático recayó en la naviera Mar de Ons por el Barco de Nadal, premiado por su originalidad y por consolidar una nueva propuesta dentro de la oferta turística navideña de la ciudad. El reconocimiento a Patrocinio y Colaboración Empresarial fue para el Centro Comercial Vialia, por su papel como espacio de acogida y bienvenida para los visitantes. Finalmente, el premio City Spotlight a la marca del año distinguió a L’Oréal París por su campaña publicitaria "Querida Vigo: estas navidades mi pelo brillará más que tus calles", una acción que reforzó la presencia de la ciudad en el imaginario publicitario y mediático.

A lo largo de la velada, conducida por los periodistas Paula Montes y Luis García, se proyectaron vídeos sobre la presencia de la ciudad en ferias internacionales como FITUR, así como testimonios de operadores turísticos locales que pusieron el acento en la importancia del tejido empresarial, hostelero y comercial en la consolidación del modelo turístico vigués. Humor y risas con Pepe y Lucas y las actuaciones en directo de Antía Pinal y Eladio y los Seres Queridos acompañaron a los asistentes a la velada.

Caballero incidió también en algunas reivindicaciones vinculadas al futuro del turismo en la ciudad. Señaló que Vigo necesita más rutas aéreas y grandes infraestructuras que refuercen su competitividad.

La I Gala de Turismo de Vigo dejó así una imagen clara: la de una ciudad que se siente en un momento de expansión, que presume de cifras, de eventos, de marca y de capacidad de atracción.