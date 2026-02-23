Grupo Alvariño entra en el mercado voluntario de créditos de carbono

El Grupo Alvariño entra en la actividad de comercialización de créditos de carbono para ampliar la cartera de servicios dirigidos a acompañar a empresas e industrias en el proceso de transición a modelos más sostenibles. El grupo vigués ha rubricado un acuerdo con la peruana Amazon Carbon, una de las principales firmas dedicadas al rescate y conservación de la Amazonía con la generación de bonos de carbono, para la comercialización de estos créditos a través de su firma Dosfer.

Con este acuerdo, Dosfer, la primera consultora independiente de España especializada en el mercado CAE, abre una nueva división de negocio en el mercado de créditos de carbono, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de descarbonización mediante la adquisición de créditos de carbono voluntarios de alta integridad.

Mercados voluntarios de créditos de carbono

Los mercados voluntarios de créditos de carbono son mecanismos por los que empresas, con el objetivo de compensar su huella de carbono y de forma voluntaria, pueden adquirir créditos que representan reducciones verificadas de emisiones de CO2, generadas por proyectos ambientales. De esta forma, este mercado resulta un instrumento esencial en la lucha contra el calentamiento global, haciendo posibles proyectos que implican la reducción de gases de efecto invernadero.

En concreto, Amazon Carbon es uno de los principales actores en el rescate y la conservación de la Amazonía peruana a través de la generación y comercialización de créditos de carbono, con miles de hectáreas de selva donde sus asociados son titulares de las zonas más productivas de captura de carbono. En este sentido, los proyectos de Amazon Carbon han sido certificados por AENOR según el estándar BioCarbon Standard.

Sergio Fernández, socio fundador de Dosfer, explicó que «desde Dosfer nos encargamos de comercializar parte de los créditos de este proyecto, que cumplen los estándares más elevados a nivel global», y destacó la iniciativa de recuperación de la Amazonía que desarrolla Amazon Carbon, «porque además cuenta con un alto componente social».

La operación para la rúbrica del contrato de colaboración entre Dosfer y Amazon Carbon ha sido asesorada por Galvin Abogados, despacho especializado en Energía y Derecho de los Negocios perteneciente también al Grupo Alvariño, que será socio estratégico de Dosfer para adecuar los acuerdos con cada comprador de créditos de carbono a las necesidades específicas de descarbonización de su negocio.

El presidente del Grupo Alvariño, José Manuel Fernández Alvariño, valoró este acuerdo como «un paso adelante para seguir proyectando a Dosfer y al Grupo Alvariño en los servicios ligados a la transición energética y la descarbonización en el marco de la nueva economía verde». «La trayectoria consolidada de dos décadas del Grupo Alvariño en el ámbito energético nos permite detectar necesidades no cubiertas de las empresas y dar respuestas a través de nuevos servicios», explicó, y aseguró que «esta experiencia y el trabajo con una cartera de clientes que incluye firmas de referencia en sectores muy diversos nos permite ser un partner sólido para acompañar al tejido productivo en su avance hacia modelos más sostenibles y, por tanto, más competitivos».