«La Escuela Infantil de SEK-Atlántico ofrece un inicio seguro, cuidado y lleno de aprendizaje»

Elegir colegio en los primeros años de vida es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Por eso, Beatriz Portero, directora de la Escuela Infantil de SEK‑Atlántico, y Ana Iglesias, directora pedagógica, nos cuentan cómo el colegio acompaña a los niños de 0 a 6 años en un entorno cuidado y estimulante, donde se combinan innovación pedagógica, bienestar emocional y físico y una sólida base formativa que los prepara para un futuro global.

¿Por qué son tan importantes los primeros seis años de vida?

En ese periodo se construyen los cimientos neurológicos, emocionales y relacionales que sostendrán el aprendizaje y la vida futura. Lo que ocurre entonces no es preparatorio, es determinante.

¿Cómo define SEK-Atlántico la educación en esta etapa?

Es una etapa que requiere preparación especializada, sensibilidad y un acompañamiento intencionado y respetuoso hacia la autonomía del niño. En el segundo ciclo, los alumnos se incorporan al PEP del Bachillerato Internacional creciendo en lo académico y desarrollando un perfil curioso, indagador, solidario y crítico, entre otras cualidades.

Beatriz Portero, directora de la Escuela Infantil de SEK-Atlántico. / SEK

¿Qué elementos diferencian vuestro modelo educativo?

Ofrecemos espacios bien diseñados, tanto dentro como fuera del aula, que acogen experiencias de aprendizaje sensoriales, ricas y significativas, y favorecen el juego como motor de aprendizaje. Además, el bilingüismo está integrado en las rutinas e interacciones cotidianas desde el primer día. Otro de nuestros pilares es el bienestar, físico y emocional, y por eso buscamos conectar con la naturaleza en nuestro huerto o en nuestros paseos de aprendizaje.

¿Cómo se trabaja ese bienestar emocional?

A través de la convivencia real: compartir, esperar turnos o resolver pequeños conflictos son los atributos del perfil IB que se siembran desde experiencias sencillas, no desde discursos. Además, practicamos el método RULER, de la Universidad de Yale, que les ayuda a identificar, comprender y regular sus emociones.

¿Cómo atendéis el bienestar físico y la seguridad?

Contamos con una enfermera escolar y promovemos una alimentación saludable con cocina propia y menús adaptados a diferentes necesidades. Nuestras doce rutas escolares cuentan con sistemas de retención certificados y con profesores acompañantes.

¿Cómo enriquecen el aprendizaje de 3 a 6 años?

En el segundo ciclo disfrutan del arte, drama y música con profesores del conservatorio Mayéusis, así como visitas semanales al laboratorio que potencian aún más su curiosidad innata.

¿Qué papel juegan las familias?

Esencial, sin ellas no hay comunidad. Trabajamos desde la corresponsabilidad y la comunicación continua a través de nuestra App MySEK, tutorías, aulas de familias y en talleres vivenciales para padres en el aula.