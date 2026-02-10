Una cena para enamorarse este San Valentín en El 21 Coffee & Restaurant
Ubicado en los bajos del Hotel Tres Luces, el restaurante celebra el 14 de febrero con un menú degustación especial y un pack romántico con alojamiento en pleno corazón de Vigo
Hay fechas que merecen algo más que un simple regalo. El 14 de febrero es una de ellas. En el 21 Coffee & Restaurant, ubicado en las instalaciones del emblemático Hotel Tres Luces, en la calle Cuba de Vigo, el amor se celebra alrededor de la mesa con una experiencia diseñada para compartir, sentir y recordar.
Una experiencia para enamorar los sentidos
El Menú Degustación Especial San Valentín es una declaración de intenciones desde el primer bocado. Una propuesta gastronómica que juega con los sentidos y las emociones: la frescura de la fresa y el mango se funde con la intensidad del jamón, mientras una crema caliente realza todo el sabor de la zamburiña.
Continúa el viaje con una parmentier tierna, lubina en su punto exacto y delicadas verduras, para culminar con una costilla de vaca asada que se deshace acompañada de la suavidad de la patata. Y porque todo gran final merece un toque dulce, el postre enamora con un corazón rojo tierno y crujiente de chocolate.
La experiencia se completa con una cuidada selección de vinos de las bodegas Viarum y Altos de Torona, además de agua, cerveza de barril, refrescos, cafés e infusiones, todo incluido por 40€ por persona.
Mucho más que una cena
Para quienes desean ir un paso más allá, el Pack Especial para 2 convierte la velada en una escapada perfecta: alojamiento en habitación doble (también puede preguntar por las suites), cena especial de San Valentín y desayuno buffet para despertar sin prisas al día siguiente. Todo por 150€.
Y aún hay más. Entre todos los asistentes se sortean pases dobles para visitar las bodegas Regina Viarum, un detalle extra para seguir brindando por el amor más allá de esta noche tan especial.
