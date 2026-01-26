Cabañas de Xarás: la belleza del espíritu atlántico

El auténtico lujo tiene poco que ver con lo material y más con el entorno que nos rodea, sobre todo en Galicia. Aquí disfrutamos de una costa atlántica, salvaje y cautivadora, y un paisaje natural donde el verde brilla con fuerza. Y en alojamientos como Cabañas de Xarás, en el municipio de Marín, se conjugan estos elementos para vivir una experiencia única de descanso y desconexión.

Este complejo, ubicado en un espacio privilegiado entre la ría de Pontevedra y la montaña, alberga cuatro cabañas de madera diseñadas de forma sostenible, integradas en el entorno natural, y en las que está cuidado hasta el más mínimo detalle. Sus nombres son Chuchamel, Margarida, Mimosa y Néboda. Cada una con su propio encanto, equipada para una estancia alejada del ruido y de la rutina y con aforo para cuatro personas, lo que las convierte en una gran opción para viajar en familia.

Hablamos de cabañas en las que no faltan todas las comodidades: cocina completa, televisión, wifi y hasta un jacuzzi para disfrutar de la máxima relajación. Además, las mascotas son bienvenidas.

Oferta especial

Hasta finales de mayo, Cabañas de Xarás tiene en marcha una promoción para conocer de primera mano el verdadero «lujo atlántico». Se podrá alquilar entre semana (excepto fechas señaladas como Semana Santa) una noche por 195 euros y una segunda al 50%.

La oferta se aplicaría desde la noche del domingo a la noche del jueves, «ya que el fin de semana es noche de viernes y sábado conjuntamente». También se podría reservar con estas condiciones una noche en fin de semana, en función de la disponibilidad.

Para más información, visita su web, cabanasdexaras.com; su Instagram (@cabanasdexaras) o contacta a través del +34 651 87 19 54. ¿A qué esperas para descubrir el encanto de las Cabañas de Xarás?