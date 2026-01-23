La Belleza de la Naturalidad

Dr Rey, ¿cómo ha cambiado la Medicina Estética en estos 30 años?

La Medicina estética aparece en España en los años 90, y lo hace con técnicas y procedimientos muy limitados. En los últimos 30 años la medicina estética ha experimentado una revolución notable que ha cambiado las técnicas, los equipos, los productos y medicamentos y los procedimientos disponibles, al igual que también ha cambiado la percepción social de dichos tratamientos. Pero también hay una evolución profesional, con médicos muy bien formados, buscando eficacia y seguridad para el paciente, y con criterios estéticos cada vez más enfocados a la naturalidad.

¿Cómo han cambiado los pacientes que acuden a las Clínicas de Medicina Estética?

Por un lado a nivel sociológico, ha pasado de ser una medicina elitista reservada solmente a ciertos estratos sociales, a una democratización de los tratamientos médico-estéticos. Por otro, las necesidades y exigencias del paciente que acude actualmente a nosotros, que es más conocedor del sector, que busca resultados más naturales y que entiende la estética como una parte de su bienestar psicosocial.

Dra Segura, ¿cuáles son los tratamientos más solicitadas?

Hoy en día los pacientes buscan Clínicas que puedan ofrecer un enfoque completo, más holístico e integral. Dónde se puedan solucionar todas y cada una de las necesidades estéticas que puedan surgir: desde la estética preventiva, la cosmética médica, las últimas tecnologías faciales y corporales, los tratamientos inyectables, la estética regenerativa, los tratamientos capilares, la ginecoestética, o incluso en los casos que lo necesitan, la cirugía estética, o el Endolift. Y es por ello que en nuestra clínica hemos incorporado profesionales que abarcan todos estos campos.

¿Cúal es vuestra visión del momento actual de la Medicina Estética?

Es un campo que está en pleno auge y crecimiento ayudado por la importancia que tiene en nuestra sociedad el sentirnos bien con nuestro aspecto, lo que se traduce en mayor confianza y autoestima.

Pero se aprecia un gran cambio de mentalidad en pacientes y profesionales. Este cambio de paradigma refleja una mayor conciencia por parte de los pacientes, que buscan verse bien sin dejar de parecer ellos mismos. La medicina estética actual persigue acompañar, respetar las facciones y potenciar una imagen fresca y descansada.

En definitiva, regenerar, prevenir y cuidar se han convertido en las claves de una especialidad que ya no busca resultados inmediatos y llamativos, sino bienestar, armonía y envejecimiento saludable.