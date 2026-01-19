Vigo en apuros: Cronoshare revela la falta de electricistas

Vigo y su área metropolitana se enfrentan a una creciente escasez de electricistas cualificados, una situación que ya está teniendo un impacto directo tanto en el mercado laboral como en el bolsillo de hogares y empresas. La combinación de jubilaciones, alta demanda industrial y poco relevo generacional está provocando que encontrar un profesional disponible sea cada vez más complicado y más caro.

Según datos recopilados por Cronoshare, plataforma que conecta a clientes con profesionales de servicios, la demanda de electricistas en Vigo ha aumentado de forma sostenida en el último año, mientras que el número de profesionales activos no crece al mismo ritmo. La consecuencia inmediata es el encarecimiento de los servicios y mayores tiempos de espera para reparaciones e instalaciones, especialmente del hogar.

Vigo, una ciudad con demanda eléctrica al alza

El dinamismo económico de Vigo, su peso industrial y portuario y el aumento de reformas en viviendas están impulsando la necesidad de servicios eléctricos. Instalaciones nuevas, adaptaciones a normativa, mantenimiento en comunidades y averías urgentes concentran gran parte de las solicitudes.

“La plataforma observa un aumento claro de peticiones relacionadas con boletines eléctricos, reformas integrales y trabajos de mantenimiento”, señala Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare. A esta demanda se suma la incorporación de nuevos sistemas eléctricos en empresas y viviendas de obra nueva, sobre todo, que requieren personal cualificado.

¿Por qué faltan electricistas? Jubilaciones y poco relevo generacional

La falta de electricistas no es un problema puntual. Gran parte de los profesionales en activo se encuentra cerca de la edad de jubilación y el relevo generacional es insuficiente. Muchos jóvenes optan por otros sectores, pese a que los oficios técnicos ofrecen hoy una alta empleabilidad.

Además, la competencia de grandes empresas, el sector industrial y el ámbito portuario se llevan buena parte del talento disponible, dejando menos margen para cubrir servicios domésticos y pequeñas instalaciones.

Cuánto cuesta un electricista en Vigo y por qué sube el precio La menor disponibilidad de profesionales está teniendo un efecto directo en las tarifas. Según los datos orientativos de Cronoshare:

El precio medio de un electricista en Vigo se sitúa entre 25 y 42 euros por hora, dependiendo del tipo de trabajo y la urgencia.

Una instalación o reforma eléctrica básica puede costar desde 300 hasta más de 1.500 euros, según la vivienda y la complejidad.

según la vivienda y la complejidad. Los servicios urgentes, nocturnos o en fines de semana pueden encarecerse entre un 20 % y un 40 %.

Estos precios son orientativos y varían en función de la zona, los materiales y la especialización del profesional, pero reflejan una tendencia clara al alza.

La subida de precios responde a una ley básica del mercado: mucha demanda y poca oferta. Cuando hay menos profesionales disponibles, los trabajos se concentran en menos manos y los tiempos de espera aumentan. Según Alcarria, “la escasez de electricistas cualificados está influyendo directamente en los precios de servicios básicos que antes eran más accesibles”.

Empleo y oportunidades laborales: un oficio con futuro en Vigo

Esta falta de mano de obra también abre una ventana de oportunidad laboral. Ser electricista es hoy uno de los oficios más demandados en Vigo y en el conjunto de Galicia, con una alta tasa de inserción laboral. Es recomendable informarse en las páginas oficiales del Ministerio de Educación y el SEPE para comprobar si ofrecen ayudas, becas o subvenciones (por ejemplo, las Becas MEC) para fomentar esa formación de personas que buscan una oportunidad en este sector.

Cronoshare estima que la demanda de electricistas en la zona ha crecido por encima del 20 % interanual, especialmente para autónomos y profesionales especializados. Para jóvenes en formación o personas que buscan reciclarse profesionalmente, se trata de un sector con estabilidad, ingresos competitivos y proyección a largo plazo.

Pero ¿qué ocurre con estos electricistas que comienzan en esta andadura, buscan clientes y no saben por dónde comenzar?

Además, estar al tanto de las últimas novedades y tendencias del sector es fundamental. Un buen ejemplo de ello podría ser la feria Enerxétika, que se celebrará del 25 al 27 de marzo de 2026 en la Feria Internacional de Galicia ABANCA en Silleda.

En definitiva, la escasez de electricistas en Vigo es un reto económico y social que afecta a los precios, plazos de realización de trabajos y desarrollo de proyectos, tanto a empresas como a particulares, pero también es una gran oportunidad para impulsar la formación y el empleo en oficios técnicos.