Los colegios del rural hacen de sus reducidas ratios un punto fuerte para captar matrículas

El CEIP Cerdeiriñas de Piloño incorporará «esta misma semana» un nuevo cocinero. Así lo asegura la Consellería de Educación, que en este sentido precisa que el profesional que ocupaba este puesto finalizó su contrato anteayer y por eso durante la jornada de ayer fue preciso recurrir a una empresa de catering para servir los menús al alumnado. El centro, inicialmente, había comunicado a los padres que les enviasen un bocadillo a sus hijos. Educación añade que el relevo del cocinero, puesto de carácter interino, ya se había activado la semana pasada, pero finalmente no fue posible. La incorporación de este personal se gestiona mediante el departamento de Función Pública no como acontece con el profesorado, que sí depende de esta consellería. «La semana pasada ya se había activado el mecanismo de sustitución», remarca. «Los niños van a comer hoy [por ayer] con normalidad», indica. Sobre el catering como medida alternativa a la falta del profesional de cocina apunta que se trata de un recurso «provisional y puntual» que no supone ningún coste adicional para las familias «ni empeora el servicio». La empresa encargada de servir los menús fue la misma que la que coordina el comedor del instituto de la localidad.

Las dudas de los padres

Mientras tanto, la Anpa advierte a la consellería que no cederá en su reivindicación y exige que los menús para los 66 alumnos sean elaborados a diario por un profesional en el propio centro. «Sabemos que hay padres que eligieron para sus hijos el colegio de Piloño precisamente por disponer de cocina propia», indican. Para los representantes de los progenitores es clave que la alternativa del catering sea temporal, mientras no llega el cocinero. Anoche tenían prevista una reunión para valorar posibles medidas a tomar.