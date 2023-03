Pornonativos: desde los ocho años consumiendo violencia sexual en la red

Otro de los argumentos más repetido al cuestionar los contenidos X es el que alude al consentimiento: al de quien participa de la industria y al de las mujeres en sus relaciones reales. En este caso hay que analizar, señala Chis Oliveira, “el concepto perverso que se ha generado en torno al consentimiento”. Las mujeres viven su sexualidad “desde una perspectiva de entrega, sin valorar su placer ni su deseo, pensando siempre en complacer y no en complacerse”, desarrolla. Además, completa Luisa Abad, “el consentimiento tiene que ver con la reciprocidad y la voluntad, si hay sumisión no hay tal consentimiento”.

Entra en juego entonces el mito de la libre elección. “Vemos como chicas de los institutos piensan que son libres para hacer uso de su capital erótico y, por ejemplo, sacar dinero a través de páginas como OnlyFans”, explica Chis Oliveira. El peligro reside entonces en que “no se dan cuenta de cómo van entrando en estas plataformas con aire de modernidad, pero realmente acaban sumergidas en el mundo de la prostitución”.

Todas estas censuras a la industria del porno no tienen que ver con puritanismos o represión, “yo siempre digo que me gusta el sexo, pero no la pornografía porque eso es violencia sexual”, puntualiza Oliveira. Se trata por tanto de poner el foco en la banalización de una práctica que agiganta la brecha entre géneros, que pone al hombre como sujeto y a la mujer como objeto, sin ser cuestionada ni suficientemente debatida por la sociedad en su conjunto.