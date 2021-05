“Ganar son palabras mayores y hay que valorar también al que queda segundo, tercero, cuarto... Muchas veces el segundo es el que hace grande al primero”

“El fracaso no existe, son oportunidades fallidas, pero siempre habrá una nueva oportunidad”

“He hecho 11 Vueltas a España, he ganado 2. He hecho 11 Tours de Francia, he ganado 1. He corrido 2 Giros, no he ganado ninguno. Por lo tanto, soy un gran fracasado, ¿no?”, reflexiona Pedro ‘Perico’ Delgado en su vídeo para la plataforma #MejorConectados de Telefónica.

Que uno de los mejores ciclistas españoles de la historia se exprese así da mucho que pensar. Pensar en lo sobrevaloradas que hoy en día están las victorias y en la importancia de “no perder la ilusión, ser humildes, buscar colaboración con otra gente y disfrutar de la experiencia, sin obsesionarse con ser el primero”. Por eso, como resalta, “hoy en día es más importante enseñar a tus hijos a aprender a perder que a ganar”.