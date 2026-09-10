Ciclismo
La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo
Redacción, EFE
Cobra emoción la última semana de la Vuelta a España con la disputa de la decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 km que unirá el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, cita clave para la general en la que Enric Mas defenderá el maillot rojo ante Felix Gall y Primoz Roglic, a 2.06 y 2.10 minutos respectivamente del español.
La crono se lanzará desde la plaza de toros de El Puerto, y los ciclistas transitarán por las calles de la localidad antes de dirigirse a Jerez. El trayecto no es muy técnico, tiene rectas muy largas, propicias para alcanzar altas velocidades. Muchos de los favoritos han trabajado la crono este invierno para mejorar las condiciones aerodinámicas.
El último de la general será el primero en partir, a las 14.06 horas, y la llegada del último ciclista, en este caso Enric Mas se producirá será en torno a las 17.30 horas.
Los espectadores que lo desees podrán acceder al coso taurino para presenciar la salida de la contrarreloj. Tras la salida en El Puerto, los ciclistas se dirigirán a Jerez por El Portal, Lomopardo y la Estella del Marqués hasta llegar a la línea de meta en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq.
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