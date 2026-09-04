Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Ciclismo

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

El pelotón se enfrenta a una prueba de fondo que puede provocar sorpresas en una jornada que se espera movida

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026.

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026. / Javier Lizón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Calar Alto

La decimotercera etapa de la Vuelta comenzará este viernes en la costa de Almuñécar y terminará en Loja después de 192,8 km, la segunda más larga de la presente edición, y será una prueba de fondo en terreno sinuoso que no admitirá relajación alguna, ya que se podrían producir sorpresas.

Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.

En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).

De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.

- Datos de la etapa:

Recorrido: Almuñecar-Loja,192,8 km

Desnivel: 3.404 metros

Hora de salida: 12.20 horas

Hora de llegada: 17.30 horas

Puertos:

  • Alto de la Venta de la Cebada (Km 31,2, 1a, 14,1 km al 5,1)
  • Alto del Legionario (Km 83,4, 2a, 15,6 km al 3.1)
  • Puerto de Granada (Km 155,4 2a, 7,4 km al 5,6)

Noticias relacionadas

Esprint intermedio: Tocón, Km 145.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  3. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  4. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  5. Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
  6. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
  7. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  8. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

A Seca vuelve al debate político por el deterioro de sus espacios públicos

A Seca vuelve al debate político por el deterioro de sus espacios públicos

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

El Vintax Market, con ropa, complementos y artesanía, regresa a Vigo el 11 y 12 de septiembre

El Vintax Market, con ropa, complementos y artesanía, regresa a Vigo el 11 y 12 de septiembre

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

'Sánchez no descarta que los tuits de Óscar Puente desataran la entrada masiva en Ceuta', por Matías Vallés

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Detenido en Pontevedra por agredir a su expareja en su casa y perseguirla después por la calle

Detenido en Pontevedra por agredir a su expareja en su casa y perseguirla después por la calle
Tracking Pixel Contents