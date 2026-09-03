La ronda española
Omrzel, el nuevo Pogacar, triunfa en la Vuelta ante un Mas desencadenado
La Vuelta ha vivido este jueves, en la sierra de Almería, una de las etapas claves de la carrera que ha finalizado en la cumbre de Calar Alto con la victoria del joven valor esloveno Jakob Omrzel, de sólo 20 años. El jersey rojo, Enric Mas, desencadenado, pasó al ataque y arañó casi medio minuto a sus adversarios en la general, un buen pellizco.
Este viernes, quizá se suaviza el recorrido aunque sin ignorar las cuestas con tres puertos puntuables en un recorrido de 193 kilómetros que discurre íntegramente por la provincia de Granada, un hecho que se repetirá en las dos últimas etapas de la competición. El pelotón partirá de Almuñécar, donde ha nacido Carlos Rodríguez, y acabará en Loja, famosa en términos ciclistas porque es la localidad natal de Miguel Ángel Peña, que fue corredor profesional en la década de los 90 en equipos como Mapei, Banesto y ONCE y llegó a ganar la Vuelta a Andalucía.
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Fuente: El Periódico
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