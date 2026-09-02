La ronda española
Pogacar abandona Barcelona tras obtener el alta hospitalaria
El ciclista esloveno viaja a Mónaco para continuar la recuperación de la fractura de la clavícula izquierda.
Tadej Pogacar acaba de obtener el alta hospitalaria y ya puede proseguir la rehabilitación desde su casa de Mónaco. Según ha podido saber este diario de fuentes solventes el astro esloveno ya ha dejado el Hospital Universitario Dexeus donde ingresó el domingo de madrugada desde un centro hospitalario de la ciudad valenciana de Gandia.
La principal preocupación médica es evitar una infección en las heridas, pero los médicos, en la revisión efectuada la mañana de este miércoles han visto que todo estaba en orden por lo que se la ha permitido la salida del hospital.
Masajista de confianza
Entre los diferentes compañeros con los que habló el martes, al día siguiente de la intervención quirúrgica, estuvo el mexicano Isaac del Toro con el que mantiene una profunda amistad.
Desde el primer momento ha estado acompañado por su masajista de confianza, Ziga Jerman, que también viaja con Pogacar hasta la residencia del corredor en el barrio de Montecarlo, en Mónaco. El viernes, según ha adelantado ‘La Gazzetta dello Sport’, tiene prevista una reunión con su mánager personal, Alex Carera, para acabar determinar los escenarios una vez efectuada la operación y si hay alguna posibilidad de competir esta temporada.
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Fuente: El Periódico
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