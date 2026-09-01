La ronda española
Sorpresa en la Vuelta con victoria del francés Tronchon
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Sorpresa en la décima etapa de la Vuelta que marca el ecuador de la carrera, en un día entre fugas pero que todo el mundo sabía que terminaría al esprint, pero no así con sorpresa y triunfo inesperado del francés Bastien Tronchon, del conjunto Groupama que llevaba hasta ahora una temporada muy pobre en cuanto a resultados y victorias. Enric Mas, sin problema alguno y siempre muy atento, ha mantenido el jersey rojo de líder de la ronda española.
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