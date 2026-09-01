La operación de Pogacar fue muy complicada y pone inviable el Mundial de Canadá

La fractura de la clavícula izquierda de Tadej Pogacar ha resultado más complicada de lo que se temió en un primer momento y necesitó de una delicada intervención quirúrgica que, afortunadamente, finalizó con éxito, según ha reconocido el propio equipo y han confirmado fuentes médicas a este diario. Sin embargo, la complejidad de la lesión pone inviable la participación del astro esloveno en el Mundial de Montreal, donde aspiraba a una tercera victoria consecutiva, y que se ve en estos momentos como un reto imposible de asumir.

La lógica llama a que el ciclista se lo tome con calma y aparque los tres retos que le quedaban por cumplir esta temporada después de la caída de València que le ha impedido ganar la Vuelta. Se espera que Pogacar salga del Hospital Universitari Dexeus de Barcelona en un plazo corto de tiempo para viajar esta misma semana a su casa, posiblemente a Eslovenia, y no a Mónaco, y así estar cerca de su familia durante la recuperación.

Operado en Barcelona

La intervención quirúrgica se practicó durante la tarde del lunes y finalizó alrededor de las 18 horas. Fue dirigida por el prestigioso traumatólogo y cirujano catalán Xavier Mir, especializado en la recuperación de la mayoría de los pilotos de MotosGP. Pogacar ingresó en la madrugada del domingo en el centro hospitalario de Barcelona adonde llegó en ambulancia procedente del hospital de Gandia donde fue trasladado después de la caída durante la octava etapa de la Vuelta.

La operación requirió de clavos y placas para reconstruir la clavícula en el quirófano y necesita ahora de un plazo prudencial para que el ciclista vuelva a competir. La cercanía del Mundial de Montreal, que se celebra el domingo 27 de septiembre, es una dificultad añadida para que pueda acudir, sobre todo, como el objetivo de ganar la competición. Viajar a Canadá para todo aquello que no sea adjudicarse la prueba en ruta del campeonato del Mundo se ve como un sinsentido.

Eslovenia y el Campeonato de Europa

Asimismo, tampoco podrá cumplir el siguiente reto que era participar en el Campeonato de Europa, que se disputa el 7 de octubre en Liubliana, la capital de Eslovenia, y que había pedido la prueba en honor a Pogacar. El fenómeno esloveno pretendía cerrar la temporada 2026 en Lombardía, como es tradicional. La carrera italiana, denominada de las ‘hojas muertas’ en honor al otoño, se corre el sábado 10 de octubre y Pogacar quería una sexta victoria para romper el empate a cinco triunfos que comparte con el mítico Fausto Coppi.

Durante la estancia en el hospital el ciclista esloveno ha estado animado, a través de vídeo conferencias, por compañeros de equipo, técnicos y dirigentes del UAE. Nada más finalizar la operación, Xavier Mir habló con Joxean Fernández ‘Matxin’, director de la escuadra, y le explicó los detalles de la intervención, conversación que luego repitió con los principales dirigentes del equipo.

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Precisamente, su compañero francés, Pavel Sivakov, ha puntualizado que en el momento del accidente Pogacar no estaba bebiendo agua sino depositando el botellín en el portabidones de la bicicleta por lo que sólo llevaba una mano agarrada al manillar, razón por la que no pudo sujetar la bicicleta con fuerza en el momento que tropezó con la piedra que provocó la caída.