Ciclismo
La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en directo
La etapa se disputará entre Falset, capital del Priorat, y Roquetes, en tierras del Ebro
EFE
Después de la batalla de Andorra, el pelotón entrará en España con la quinta etapa, que se disputará entre Falset, capital del Priorat, y Roquetes, en tierras del Ebro, con un recorrido de 173,3 km que debería ser aprovechado por los esprinters para tener un día de lucimiento.
Una jornada en la provincia de Tarragona propicia para los aventureros que acierten con la escapada buena del día, sobre todo para aquellos que ya estén lejos en la general y tengan el beneplácito de los equipos de los líderes. Los velocistas tendrán una de las pocas ocasiones de la presente edición, y sus escuadras trabajarán para ellos.
El pelotón no sufrirá los rigores de la montaña, será un día de relax para los favoritos y trascendente para el resto. El primer aliciente del viaje será el esprint intermedio de Tivenys (km 114) y el Puerto de Paüls (3a, 3,5 km al 7 por ciento). Hasta meta 24 km totalmente llanos.
Saldrá con el reforzado maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar, quien aventaja en la general en 3.21 minutos a su compatriota Primoz Roglic (Red Bull Bora) y en 3.32 al español Enric Mas (Movistar).
Datos de la 5a etapa:
Recorrido: Falset-Roquetes, 173,3 km
Hora de salida: 13.20 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Esprint Intermedio: Tivenys (km 114)
Montaña: Puerto de Paüls (km 148, 3,5 km al 7).
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