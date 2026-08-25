Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

La ronda española

Un Pogacar supersónico entra en la leyenda de la Vuelta

Pogacar, en su ataque.

Pogacar, en su ataque. / EUROSPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Andorra la Vella (enviado especial)

Cuenta la leyenda del Tour que en 1952 el director de la carrera, Jacques Goddet, duplicó la prima del segundo clasificado para incentivar la lucha en la general ante el dominio incontestable de Fausto Coppi. El ‘Campeonísimo’ llegó a París con 28 minutos de ventaja que nadie ha batido desde entonces. Ni siquiera Tadej Pogacar.

Pogacar es un ser supersónico, afable, que parece que se divierta mientras pedalea, al que no le importa que lo llamen Pogachicar porque él es el más grande y está por encima del bien y del mal. Salvo de sonreír en la salida de Andorra la Vella a un niño de unos cuatro años vestido con el jersey amarillo del Tour y la publicidad de su equipo. Estos detalles lo diferencian, lo engrandecen y hacen que nadie se canse de verlo ganar, salvo los rivales, que con cuatro etapas de la Vuelta finiquitadas ya pueden empezar a luchar entre ellos para ver quién acaba segundo, tal cual hizo el belga Stan Ockers, en la ronda francesa de 1952.

Hace dos años destrozó el Giro a la segunda etapa y el mes pasado hizo lo propio a la sexta del Tour. Y si no lo hizo el lunes en Font Romeu fue porque el cielo cayó en forma de granito sobre la cabeza de los corredores. En Andorra vive un centenar de corredores de los que participan en la Vuelta. Se conocen los puertos (Envalira, Baixalis, Ordino y La Comella) como el salón y los dormitorios de sus casas. Pero con Pogacar, que no pasaba por aquí desde el Tour de 2021, no pueden, aunque el territorio le resulte extraño.

Noticias relacionadas

 Por si fuera poco, los ataca a 50 kilómetros de la meta, gana la etapa a la estratosférica media de 39 por hora, les saca casi tres minutos en meta y luego se pasa media hora en el podio vistiéndose de rojo por ser el líder de la Vuelta, de verde por ir al frente de los puntos y de topos por ocupar la primera plaza de la montaña. Y porque ya empieza a ser mayorcito para encabezar la lista de los jóvenes, después de dejar también a su equipo como el mejor de la carrera.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre junto a una nave industrial en Vigo
  2. Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
  3. La Guardia Civil de Pontevedra ayuda a esclarecer una estafa basada en falsas ofertas de trabajo y tareas remuneradas
  4. Salen a la venta por casi treinta millones una decena de edificios residenciales en el centro de Vigo
  5. Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
  6. El hospital Álvaro Cunqueiro hace dobles diez habitaciones individuales por un pico de ingresos desde urgencias
  7. «¿Cuántas décadas más hay que esperar para que cierren la venta ilegal en Samil y abran un mercadillo regulado?»
  8. La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días

Los empresarios de Ceuta, al borde del colapso por la crisis migratoria : "Hemos despedido a un tercio de la plantilla"

Los empresarios de Ceuta, al borde del colapso por la crisis migratoria : "Hemos despedido a un tercio de la plantilla"

Galicia ya firma su tercer peor verano por muertes atribuibles al calor desde 2015: casi 300

Galicia ya firma su tercer peor verano por muertes atribuibles al calor desde 2015: casi 300

Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una lesión muscular

Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una lesión muscular

La Xunta califica de «despropósito» la reforma ministerial sobre el acceso a la docencia

La Xunta califica de «despropósito» la reforma ministerial sobre el acceso a la docencia

El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

Más de cien patinetes eléctricos confiscados por el Concello de Vigo acaban en el desguace

Más de cien patinetes eléctricos confiscados por el Concello de Vigo acaban en el desguace

Las cucarachas no aparecen de noche y desaparecen de día por casualidad, la evolución explica por qué: “Es más fácil sobrevivir”

Las cucarachas no aparecen de noche y desaparecen de día por casualidad, la evolución explica por qué: “Es más fácil sobrevivir”

La perforación del río de O Con alterará el tráfico y el mercado en septiembre

La perforación del río de O Con alterará el tráfico y el mercado en septiembre
Tracking Pixel Contents