CICLISMO
La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España", señala la organización
EFE
Madrid
La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.
La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta.
Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- El pueblo de Galicia que National Geographic recomienda visitar: capital del gótico gallego y a solo hora y media de Vigo