La ronda española
El italiano Pellizzari se impone en la 17ª etapa de la Vuelta
Jonas Vinvegaard mantiene el jersey rojo en un día de tensa calma en la prueba.
Etapa de tensa calma en la Vuelta con triunfo del italiano Giulio Pellizzari, de 21 años, en la cumbre del Morredero, en las alturas de Ponferrada. Venció vestido con el jersey blanco (mejor menor de 25 años). Más que por las protestas contra la participación del conjunto del Israel en la ronda española, la jornada estuvo pendiente del viento que podía provocar la cancelación, total o parcial, de la ascensión final. A media mañana el panorama era muy complicado aunque a lo largo del día la situación fue mejorando. Jonas Vingegaard mantuvo el jersey rojo de líder.
La Vuelta, al margen de la protesta social propalestina, vivirá este jueves una contrarreloj en Valladolid que es esencial para la clasificación final, antes de una etapa de transición con posible esprint en Guijuelo y la última jornada de montaña en la sierra de Guadarrama, con la llegada a la Bola del Mundo antes del paseo final -con mucha preocupación- por las calles de Madrid.
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos