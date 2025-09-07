Ciclismo
La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
Redacción
Este domingo el pelorón de la Vuelta a España encara la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 kilómetros. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.
Los ciclistas afrontarán dos altos puntuables antes del ecuador del trayecto, en ambos casos ascensiones largas y tendidas: el puerto de La Garganta (primera categoría, 16,5 km al 5,1) y el de Barbeitos (segunda categoría, 11,9 km al 3,9). Las sorpresas serán improbables, no imposibles.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Detenido en Vigo por portar una pistola ilegal lista para ser disparada