El Gobierno asturiano planta a la Vuelta por la presencia del Israel Premier Tech y pide al equipo que se retire

La vicepresidenta del Gobierno astuiano, Gimena Llamedo, ha instado este viernes al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la Vuelta a España, en el día en el que la carrera llega al Principado. "Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición", ha afirmado la número dos del Ejecutivo socialista. Ni el presidente regional, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asistirá a la salida ni llegada de las etapas asturianas.

La Vuelta finaliza esta tarde en L'Angliru. Por Asturias discurrirán tres etapas, desde este viernes hasta el domingo. En ninguna de ellas habrá presencia del Consejo de Gobierno, contra lo que se acostumbra y estaba previsto inicialmente

Esta decisión expresa el rechazo del Gobierno de Asturias a la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición. “Nosotros no tenemos capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo”, explicó la vicepresidenta.

“No debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza. Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad”, sentenció. Llamedo ha recordado que ante otros conflictos, como la invasión de Ucrania, se tomaron medidas para impedir la participación de equipos rusos para no dar apariencia de normalidad a lo que estaba sucediendo.

“Ya que ahora no se ha actuado de igual forma, pedimos al equipo que se retire. Pensamos que sería la mejor decisión a todos los efectos”, continuó la vicepresidenta. Llamedo pidió a las organizaciones deportivas internacionales que reaccionen y tengan en cuenta lo que ocurre en Gaza, “inhumano e inaceptable desde cualquier punto de vista”, para que estas situaciones no se repitan. “Esa insensibilidad no tiene un pase”, añadió.

El Gobierno de Asturias comprende las movilizaciones y protestas que puedan realizarse, pero también llama a la prudencia: “Entendemos que se exprese el malestar, pero pedimos que se haga de forma completamente pacífica, sin poner en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impedir el desarrollo de La Vuelta, una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias”.

IU: "No podemos permitir que le den la vuelta a la Vuelta"

Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias, volvió a pedir al Gobierno regional que corte cualquier colaboración con la Vuelta mientras no sea expulsado el equipo Israel Premier Tech. Añadió que IU "se compromete a poner toda la carne en el asador para dar continuidad a las movilizaciones, que han de ser pacíficas y que han de ser masivas, para exigir la inmediata expulsión de este equipo de la vuelta ciclista".

Llarina González (Política Municipal), Zapico y Ana Andrés Ablanedo. / Luis Vega

"Este equipo es una herramienta de blanqueo, es un embajador del genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina en esta vuelta ciclista y estos días en nuestra comunidad", añadió. En su opinión, "la organización de la Vuelta, la Unión Ciclista Internacional, el Consejo Superior de Deportes, tienen que dar ya la instrucción para la inmediata expulsión de Israel de la vuelta ciclista. Hace apenas cuatro años con Gazprom, el equipo ruso, no hubo ni tantos miramientos ni tantas dificultades para que fuese expulsado. Lo mismo que pasó con Gazprom ha de pasar con Israel".Y es que "esto será el principio del aislamiento internacional en materia deportiva y cultural de Israel".

De persistir la presencia del equipo vinculado a Israel, debe haber "una revisión total, desde la colaboración económica hasta la presencia en la misma. Y esa presencia sería un inconveniente que no se diese por parte del gobierno, por parte del presidente y de ninguno de los miembros del Ejecutivo. Sería lo que a mí me gustaría, sería lo que también ya les he trasladado". Insistió en el Gobierno regional tiene que "reflexionar sobre cuál ha de ser el futuro de esa colaboración con la Vuelta Ciclista, si persiste en ser una herramienta de blanqueo del genocidio".

Ana Andrés Ablandedo, responsable del área de Solidaridad Internacional de IU en Asturias, aseguró que "Israel pretende blanquear su imagen a través del deporte. El equipo Israel Premier Tech supone una oportunidad para ese estado genocida para presentarse al mundo como un país democrático, una imagen absolutamente real que busca que apartemos la mirada del apartheid en Cisjordania y del genocidio en Gaza", en un ejercicio de "sportwashing".

Y añadió que declaran "non grata la presencia del equipo sionista". "Rechazamos su paso por esta tierra defensora de derechos humanos, tierra que quiere la paz", afirmó. Para Ana Andrés Barrientos, "la presencia de ese equipo en la Vuelta destruye la esencia de lo que debe ser una competición deportiva. Su presencia representa una ocupación más, una ocupación de un espacio, usurpando y pervirtiendo su naturaleza. Vienen a hacer propaganda del sionismo, no vienen a hacer deporte. No podemos consentir que le den la vuelta a la Vuelta. Que utilicen la vuelta y que pervierta su sentido, su esencia. Que la destruyan como están haciendo con Palestina".