Ciclismo
La etapa 13 de la Vuelta a España, en directo: Cabezón de la Sal - L'Angliru
El primero de los dos grandes puertos de esta edición es uno de los puntos marcados en rojo en el programa de la ronda española
Redacción
La Vuelta a España 2025 llega a L'Angliru, su primera cita clave, el primero de los dos grandes puertos de esta edición y el que tiene que seleccionar al grupo que desgranará la Bola del Mundo en la penúltima etapa.
Con salida en Cantabria, en Cabezón de la Sal, la etapa de este viernes, la decimotercera, es la primera de las dos etapas del fin de semana por tierras asturianas con final en un puerto duro. La segunda, el sábado, terminará en La Farrapona (1ª; 17 km al 6 por ciento).
Considerado por muchos el puerto más duro del mundo, de los que más seguro, L'Angliru (Especial) es una pared de 12,4 km al 10 por ciento de desnivel medio con 7 km finales tremendos con tramos al 14, 15, 16, 18, 20 y hasta el 23 por ciento de la pavorosa Cueña les Cabres, a 3 km de meta.
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés