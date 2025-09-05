Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ronda española

Almeida se convierte en un grande del ciclismo en el Angliru

Vingegaard, segundo, mantiene el jersey rojo de la Vuelta

Almeida gana en el Angliru.

Almeida gana en el Angliru. / EP

Sergi López-Egea

Riosa

Fantástica victoria de Joâo Almeida en la cumbre del Angliru después de subir la increíble cumbre asturiana en primera posición donde ha conseguido castigar a Jonas Vingegaard, segundo en la cima, después de una gran ascensión, donde ha demostrado una fortaleza magnífica para advertir al corredor danés que él también puede ganar la Vuelta.

En otra etapa de reivindicación palestina, con un corte de carretera, en la aproximación al Angliru, la Vuelta resolvió la etapa reina para dejar la clasificación general en una pelea entre dos corredores: Vingegaard y Almeida. El portugués está a 46 segundos del jersey rojo.

