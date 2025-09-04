Ciclismo
La etapa 12 de la Vuelta a España, en directo: Laredo - Los Corrales de Buelna
El punto más destacado de los 114,9 kilómetros es el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra
Redacción
La Collada de Brenes, un Primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.
Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.
Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia