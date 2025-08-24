Ciclismo

Etapa 2 de la Vuelta a España 2025, en directo

El pelotón afronta el Limone Piemonte, el primer final en alto para probar a los favoritos

Una imagen de la etapa 1 de la Vuelta a España.

Una imagen de la etapa 1 de la Vuelta a España. / EFE

Redacción

Madrid

En Limone Piemonte la 80ª Vuelta a España vivirá este domingo su primer final en alto, en la que será la primera prueba para los aspirantes a la general, pero sin que a priori pueda producirse una gran sorpresa salvo que alguno haya llegado demasiado justo de forma.

La etapa llevará al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte con 159,5 km en los que la única dificultad montañosa será la ascensión final, pero en la que el desnivel acumulado es de 1.886 metros.

Los equipos de los favoritos deberán controlar para que no se produzca ninguna sorpresa en los kilómetros previos que pueda terminar condicionando el resto de la carrera como sucedió en 2024 camino de Yunquera con Ben O'Connor.

