Juan Ayuso señala a Vingegaard como favorito en la Vuelta: "Él tendrá que llevar la responsabilidad"

Juan Ayuso ha dejado abiertas varias incógnitas sobre sus objetivos en la Vuelta a España que comienza este sábado en Turín. En su comparecencia previa al inicio de la carrera, Ayuso se ha mostrado abierto tanto a luchar por la general como a ayudar a su compañero portugués Joao Almeida, colíder de su equipo, el UAE Emirates. Ambos escenarios, ha dicho, quedan supeditados a su estado de forma.

El ciclista de Xàbia habló de sensaciones diferentes tras una preparación atípica para la Vuelta, que no estaba planteaada en su calendario de este año. "La preparación ha sido algo más rara, he corrido poco, veremos cómo estoy. Si pudo ser una baza para el equipo en la Vuelta, perfecto, si no, me dedicaré a ayudar a Joao Almeida. Si no voy para la general, trataré de ayudarle", ha explicado el ciclista español, que fue tercero en la prueba española en 2022.

Vingegaard parte de favorito

Ayuso, al igual que su compañero Joao Almeida, señala al danés Jonas Vingegaard como "el favorito número 1" para llevar el maillot rojo, después de que consiguiese el segundo lugar en el último Tour de Francia. "Vingegaard tendrá que llevar la responsabilidad, ha ganado dos Tour y es el mejor corredor después de Tadej Pogacar. Él debe llevar el peso de la carrera", ha señalado el español en la rueda de prensa de este jueves en Turín.

Para el español la Vuelta le ofrece una fuente de motivación, sobre todo después de su retirada en el Giro, que era en principio su gran objetivo de la temporada. "Es una motivación la retirada en el Giro porque no me fue bien, y ahora en la Vuelta me presento sin haberla preparado de manera específica, sin ser una opción principal. Es el primer año que doblo en una grande y las sensaciones son diferentes", ha comentado Ayuso.

Sobre el recorrido de la 80ª edición de la carrera, Ayuso considera que "la primera semana es la más fácil", y, por contra, "la ultima semana será la decisiva con las etapas asturianas de la Farrapona y el Angliru y el final en la Bola del Mundo".

El Mundial está por verse

Juan Ayuso, en principio con la contrarreloj del Mundial de Ruanda en sus planes, ahora ha decidido supeditar su concurso al rendimiento en la Vuelta. "He cambiado el plan, quería hacer la crono, pero ahora mismo pienso que lo mejor es que no la haga. Todo dependerá del estado de forma con el que acabe la Vuelta. Si hago la general llegaré cansado al Mundial, si no la hago estaré mas descansado y la crono puede ser una opción", ha detallado.

Lo que espera Ayuso de la Vuelta, ante todo, es poder disfrutar de la carrera y del apoyo de la afición, sin presión añadida. "Sé que la afición espera cosas de mi, pero lo miro por el lado positivo. Cuando corro noto que me apoyan y eso es una alegría. Disfruté en las 2 primeras vueltas que hice, a ver si sigo así", ha concluido el ciclista de Xàbia.