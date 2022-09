La contracrónica de la Vuelta: Ayuso, un podio a los 19 años

Juan Ayuso se abraza con Enric Mas. Uno sale y el otro entra a la carpa que sirve como sala de prensa.Se abrazan a la vez que se recriminan al oido una acción de la etapa que seguro pasó desapercibida para todos aquellos que no iban en el pelotón. Pide el joven corredor del UEA a su masajista que le entregue un 'maillot' seco porque el que lleva es una esponja de sudor.

Está feliz porque sabe que se ha convertido en la nueva referencia del ciclismo español. Solo tiene 19 años y hoy subirá a la tercera posición del podio de Madrid. Es increíble. Lástima que los últimos días Carlos Rodríguez haya circulado por la Vuelta viviendo un calvario después de su caída en la última etapa extremeña. Ha sido un milagro que hoy llegue a la última meta de la Vuelta en la séptima plaza de la general.

A la edad de Pogacar

Ayuso tiene los mismos años que su compañero de equipo Tadej Pogacar cuando también acabó la Vuelta en tercera posición. Y él, por si fuera poco, será protagonista en el podio más joven de toda la historia de la Vuelta: Evenepoel (22) y Mas (27) lo precederán en las posiciones de honor.

Y hasta se siente un poco contrariado porque quería ganar en Navacerrada, por lo que puso a trabajar a los suyos, sobre todo a un Marc Soler que ha estado en un estado de forma admirable durante toda la Vuelta, escapándose prácticamente todos los días y logrando el triunfo en Bilbao.

Tercero en Navacerrada

Pero los suyos no pudieron capturar a los fugados y tuvo que conformarse con llegar tercero a Navacerrada.En la meta estaban sus padres. Con 19 años ya no vive con ellos. Y no porque se haya establecido en pareja sino porque se ha instalado casi como un monje del deporte en Andorra. "Es un país tranquilo pero la noche no la conozco. La verdad es que para ser un deportista de élite tiene que sacrificar muchas cosas. Yo lo estoy haciendo desde los 16 años y no he tenido la misma juventud de otras personas de mi edad que salen en pandilla con sus amigos. Nunca he salido de fiesta. Algunos pensarán que es aburrido pero este sacrificio merece la pena por la bici", argumenta el ciclista alicantino, que será el líder español en el Mundial.

No sabe ni quiere pensar todavía cómo será la próxima temporada pero el Tour aún deberá aguardar porque en su equipo corre Pogacar. "El Tour todavía deberá esperar pero es una carrera con la que sueño desde que tenía siete años". La espera seguro que vale la pena.